Майже як у Сатурна. Виявлено рідкісну галактику, що має загадкову особливість (фото)

Астрономи вважали цей об'єкт звичайною спіральною галактикою, але виявилося, що вона належить до рідкісного типу галактик.

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Як показують результати дослідження, опублікованого у виданні Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, астрономи виявили галактику з кільцем. Насправді ця галактика відома вченим ще з кінця 18 століття, але те, що вона не звичайна спіральна галактика, стало зрозуміло тільки зараз, пише ScoenceAlert.

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Астрономи провели нове спостереження за космосом за допомогою радіоінтерферометра ASKAP, розміщеного в Австралії. По суті це величезний радіотелескоп, що складається з кількох десятків тарілок. У результаті було виявлено як нові галактики, так і отримано нові дані про вже відомі галактики. Наприклад, стало відомо, що спіральна галактика NGC 4632 належить до рідкісного класу під назвою галактики з полярними кільцями.

Складене радіо- й оптичне зображення галактики NGC 4632 Фото: ScienceAlert

Ця галактика розташована на відстані 56 млн світлових років від нас і насправді оточена величезним кільцем із газу. Досі це кільце не вдалося побачити, бо його не видно у звичайні телескопи, і лише радіотелескоп дав змогу зробити це відкриття.

Галактика NGC 4632. Ліворуч — знімок у радіодіапазоні, праворуч — в оптичному діапазоні Фото: ScienceAlert

Галактики з полярними кільцями — це рідкісні об'єкти, навколо яких перпендикулярно до галактичної площини обертаються кільця з пилу, газу та зірок. Досі вчені точно не знають, як з'явилися ці кільця, але є два популярні пояснення:

пил і газ могли переміщатися за допомогою космічного павутиння через міжгалактичний простір і потрапили на орбіту навколо галактики, з часом ставши її частиною;

астрономи більше схиляються до того, що такі кільця утворилися внаслідок взаємодії двох галактик, коли вона з них притягнула своєю гравітацією частину речовини іншої.

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Наразі майже всі відомі галактики з полярними кільцями є або лінзоподібними, або еліптичними галактиками, і вони трапляються досить рідко. Тепер же астрономи виявили, що в спіральної галактики NGC 4632 також є полярне кільце. З огляду на це відкриття, астрономи вважають, що насправді галактики з полярними кільцями можуть бути не такими й рідкісними, просто за такими об'єктами потрібно спостерігати за допомогою радіотелескопів.

Галактика NGC 660 — типовий приклад галактики з полярним кільцем Фото: Wikipedia

За словами вчених, від 1% до 3% близьких до нас галактик можуть мати полярні кільця, залишилося їх тільки виявити. Найімовірніше, механізм формування спіральних галактик із полярними кільцями відрізняється від механізму формування інших таких самих галактик. Учені за допомогою радіоінтерферометра ASKAP хочуть знайти ще більше подібних загадкових об'єктів у космосі та спробують з'ясувати справжнє походження кілець.

NGC 4650A — ще одна галактика з полярним кільцем Фото: NASA

Як уже писав Фокус, згідно з новою теорією, Всесвіт не такий величезний, як вважається. Згідно з новою науковою статтею, весь видимий нам космос — це і є майже весь Усесвіт.

Також Фокус писав про те, що помічено дивну поведінку астероїда, який атакував минулого року апарат NASA. Космічний камінь поводиться не так, як припускали вчені.