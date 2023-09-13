Відповідають не тільки за старіння. Учені змогли діагностувати деменцію за довжиною теломер

Наше тіло здатне подавати найрізноманітніші сигнали про розвиток захворювань. Останнє дослідження знайшло ще один такий сигнал, що знаходиться на рівні хромосом.

У наших черевиках на кінці шнурків є маленькі пластмасові або металеві наконечники, які не дають їм порватися. Подібно до них, у наших хромосомах є теломери, і вони також стежать за тим, щоб наша ДНК не зношувалася і не розривалася під час кожного поділу клітин. В одному з недавніх досліджень було зроблено цікаве спостереження: наявність коротших теломер у білих кров'яних клітинах може вказувати на підвищений ризик розвитку недоумства, зокрема хвороби Альцгеймера, пише Medical News.

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Основна роль теломер полягає в збереженні ДНК в цілісності й схоронності. Однак у міру поділу і старіння клітини теломери трохи коротшають. Деякі вчені вважають, що за довжиною теломер можна судити про те, як відбувається старіння клітин, і про потенційний ризик розвитку вікових захворювань.

Хоча існує не так багато досліджень, присвячених зв'язку між довжиною теломер і здоров'ям мозку, в даній конкретній роботі був зроблений більш глибокий аналіз. Вони використовували дані з Біобанку Великої Британії — масивної бази даних, що містить інформацію про здоров'я близько півмільйона жителів країни. Проаналізувавши зразки крові цих людей, вони визначили довжину теломер у їхніх білих кров'яних клітинах. Потім протягом майже 12 років вони спостерігали за цими людьми, щоб з'ясувати, у кого з них розвинулося недоумство.

У людей з найкоротшими теломерами в білих кров'яних клітинах ймовірність розвитку недоумства була на 14% вищою, а ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера — на 28% вищою, ніж у людей з найдовшими теломерами. Також було виявлено деякий зв'язок з іншим типом деменції, хоча він і не був достатньо сильним, щоб вважатися значущим.

Також, використовуючи результати МРТ-сканування майже 40 000 учасників, дослідники виявили, що коротші теломери пов'язані з меншим об'ємом мозку в галузях, пов'язаних із навчанням, пам'яттю, обробкою сенсорних сигналів і навіть задоволенням.

Однак важливо пам'ятати, що в цьому дослідженні було лише відзначено зв'язок, але не доведено, що вкорочення теломер призводить до деменції. Крім того, існують деякі обмеження, наприклад, довжину теломер вимірювали тільки один раз, а для діагностики деменції використовували електронні медичні карти, які не завжди можуть бути точними або оновленими.

Проте дослідники вважають, що довжина теломер може бути корисним маркером для оцінки здоров'я мозку. У міру майбутніх досліджень ми, можливо, отримаємо більше інформації про те, як ці крихітні хромосомні ковпачки можуть бути корисними для розуміння здоров'я і старіння нашого мозку та управлінням цими процесами. Це дослідження є ще одним кроком вперед на шляху до розуміння деменції та потенційного пошуку способів її прогнозування або навіть запобігання.

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