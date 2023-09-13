Від звичайного грипу до ампутації. 14-річний хлопчик позбувся рук і ніг через підступну хворобу

Те, що починалося як буденна застуда, різко переросло в боротьбу лікарів за життя хлопчика і відібрало в нього кінцівки. Дитина стала жертвою рідкісного захворювання.

14-річний хлопчик, який за всіма симптомами хворіє на звичайний грип, не здогадувався, що звична на вигляд хвороба назавжди розділить його життя на "до" і "після". Під покровом звичайної пневмонії ховалося рідкісне і смертельне захворювання, ціною лікування якого стали руки і ноги дитини, пише WSMV.

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У 14-річного хлопчика з округу Самнер на ім'я Матіас Урібе симптоми грипу виглядали як звичайні і спочатку все протікало у звичному, для такого виду захворювань, руслі. Однак коли його стан став швидко погіршуватися, стривожені батьки, Едгар і Каталіна Урібе, швидко відвезли його в лікарню.

Лікарі дитячої лікарні імені Монро Каррела-молодшого у Вандербільті діагностували у Матіаса пневмонію і вкрай рідкісне захворювання — синдром стрептококового токсичного шоку. У результаті у Матіаса сталася зупинка серця. Для підтримки його життя медична бригада під керівництвом доктора Кеті Бойл була змушена використовувати апарат ЕКМО. Цей апарат, по суті, виконує роботу серця, перекачуючи кров по всьому організму.

Однак кровотік не досягав усіх кінцівок Матіаса, і для порятунку його життя лікарям довелося прийняти несамовите рішення: ампутувати йому руки та ноги.

Доктор Бойл підкреслила рідкість подібних випадків, заявивши, що хоча грип іноді підвищує ймовірність розвитку бактеріальної інфекції, більшість дітей не стикаються з такими серйозними ускладненнями, як Матіас. Вона запевнила Урибів, що вони не могли передбачити або запобігти такому результату. Однак вона порадила батькам бути пильними, якщо їхні діти погано почуваються, особливо якщо вони спостерігають такі ознаки, як висока температура, нездатність пити рідину або якщо їхні діти насилу реагують на те, що відбувається навколо.

На Матіаса, який вже переніс безліч операцій, чекає ще кілька. Його стійкі батьки не втрачають надії, уявляючи собі майбутнє, в якому він вестиме активний спосіб життя, можливо, за допомогою протезів. Вони уважно вивчають можливості його реабілітації, включно з центрами в Атланті.

Дух Урибів не слабшає. Мати Матіаса розповіла про надихаючу розмову з ним, у якій вона запевнила його в безмежному майбутньому. Його батько також пообіцяв незмінну підтримку, сказавши: "Ми будемо твоїми руками і ногами, поки не розберемося з усім цим, разом". Небайдужі люди по всій країні теж не залишилися осторонь і вже зібрали більше половини потрібної сім'ї суми для адаптації будинку, квартири та життя під нові реалії хлопчика.

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