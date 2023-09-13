Непомітний подих смерті: як забруднення повітря все більше провокує рак грудей

Присипляючи нашу пильність невеликими цифрами статистики, забруднення повітря в довгостроковій перспективі все частіше піддає сотні мільйонів жінок ризику розвитку раку.

Дихати свіжим повітрям корисно не тільки для легень, а й для здоров'я загалом. Однак нові дані свідчать про те, що проживання в районах із брудним повітрям, зокрема з повітрям, яке містить велику кількість найдрібніших забруднювальних частинок, може бути також пов'язане з підвищеним ризиком розвитку раку молочної залози, пише HealthDay.

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Учені з Національного інституту гігієни навколишнього середовища США (НІГОС) і Національного інституту раку (НІР) виявили, що у жінок, які протягом кількох років, що передували дослідженню, зазнавали впливу більш високих рівнів цих частинок, званих PM2.5, поблизу своїх будинків, спостерігалося найбільше зростання захворюваності на рак молочної залози. Для довідки: PM2.5 — це найдрібніші частинки, що утворюються внаслідок вихлопних газів автомобілів, спалювання матеріалів, таких як вугілля або деревина, а також викидів деяких заводів. Через свій розмір ці частинки легко вдихаються і проникають глибоко в легені, а поширені засоби фільтрації повітря не справляються з їх відсіюванням.

За даними авторів дослідження, на кожен стрибок рівня впливу PM2.5 припадає 8% зростання кількості випадків раку молочної залози. І хоча 8% саме по собі звучить не надто страшно, якщо згадати, що майже всі ми щодня піддаємося тому чи іншому рівню забруднення повітря, це стає приводом для занепокоєння.

Це дослідження вирізняється своїм детальним підходом. Дані були отримані під час масштабного аналізу, в якому взяли участь понад 500 тис. чоловіків і жінок з різних штатів і міст США. Спостереження за цими учасниками велося протягом приблизно двох десятиліть. За цей час у жінок було виявлено понад 15 800 випадків раку молочної залози.

Відмінною особливістю цього дослідження є те, що вчені не просто вивчали поточний вплив забруднення на організм учасників, а зверталися до минулого. Вони оцінили якість повітря навколо будинку кожної учасниці за 10-15 років до того, як вона приєдналася до дослідження. Це дуже важливо, оскільки визнається, що розвиток ракових захворювань, зокрема раку молочної залози, може займати роки. Попередні дослідження, як правило, фокусувалися лише на поточному рівні забруднення, не враховуючи історичний контекст.

Але дослідницька група пішла ще далі і з'ясувала, чи впливає забруднення навколишнього середовища на різні типи пухлин молочної залози. Вони розглянули дві категорії: естроген-рецептор-позитивні (ER+) та естроген-рецептор-негативні (ER-) пухлини. Цікаво, що було виявлено зв'язок між викидами PM2.5 і великим числом випадків ER+ пухлин. Однак те саме не можна сказати про пухлини ER-. Це натякає на те, що забруднення довкілля може впливати на гормональну систему, оскільки ER+ пухлини, які виникають під впливом естрогену, є найбільш часто діагностованим типом пухлин молочної залози.

Очевидно, що чисте повітря важливе не тільки для наших легенів, а й потенційно для профілактики таких захворювань, як рак молочної залози. Хоча зростання на 8% не здається значним, з огляду на те, наскільки широко поширене забруднення повітря, це відкриття наголошує на необхідності створення чистішого повітряного середовища в місцях проживання людини.

Сьогодні, як ніколи раніше, необхідно звертати увагу на навколишнє середовище і виступати за його чистоту. Незважаючи на те, що необхідні додаткові дослідження для встановлення достовірних зв'язків і глибшого вивчення специфіки, дане дослідження дає ще одну вагому причину для того, щоб зробити боротьбу із забрудненням навколишнього середовища пріоритетною для здорового майбутнього людства.

Раніше Фокус писав про рівень забруднення повітря, який призведе до серцевого нападу вже через годину. Нове дослідження припускає, що рівень забруднення повітря, який раніше вважався безпечним, може призвести до швидкої смерті.

Також Фокус писав про ефективний і простий спосіб очистити повітря вдома. Нове дослідження вважає, що перенесення рослин у приміщення і вирощування певних їхніх видів допоможе очистити повітря від небезпечних хімічних речовин.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.