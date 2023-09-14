П'ять разів, коли людство мало не зникло з лиця Землі. І коли воно все ж вимре

Дослідники назвали найнебезпечніші кризи в історії, коли представників нашого виду на всій планеті залишалося всього трохи більше тисячі. Homo sapiens вдалося успішно пристосуватися до всіх змін і, зрештою, збільшити свою чисельність до 8 млрд осіб. Як же людство зуміло вижити?

Сьогодні на Землі живе 8 мільярдів людей, і думка про те, що людство може зникнути, здається малоймовірною. Щоправда, якщо не брати до уваги загрози ядерної війни, підступів з боку ШІ або катастрофічного удару з космосу.

В історії людства було щонайменше п'ять випадків, коли ми перебували за крок від вимирання. Наприклад, "те саме" виверження супервулкана 70 тисяч років тому ледь не відправило нас слідом за вимерлими динозаврами.

Але що відбувалося в інших чотирьох випадках, коли люди підійшли так близько до небезпечної межі?

1,1-1,2 млн років тому: людей менше, ніж горил

Близько 1,2 млн років тому, згідно з підрахунками вчених, якщо враховувати наших давніх родичів Homo ergaster і Homo erectus, уся людська раса налічувала лише 26 тисяч осіб. Якщо ж не брати до уваги дітей, популяція становила і того менше — всього 18 тисяч осіб. Таким чином, 1,2 млн років тому людей на Землі було менше, ніж горил зараз на планеті.

При цьому горили класифікуються як вид, що перебуває під загрозою зникнення. Наразі в дикій природі проживає близько 316 тисяч західних горил і 5 тисяч східних.

Близько 1,2 млн років тому на Землі проживало всього 26 тис. осіб. Фото: SciTechDaily

То що ж стало причиною такого катастрофічного скорочення популяції людей? Особливо якщо враховувати, що на той час наші предки вже поширилися Африкою, Азією та Європою?

Точно сказати складно, але вчені припускають, що саме тоді люди повністю зникли в Європі через якусь катастрофічну подію. Зовсім недавно вчені виявили раніше невідомий льодовиковий період, який зробив клімат Європи непридатним для життя наших предків.

Відкладення на дні океану, віком 1,1 млн років, показують, що температура тоді впала на 5° C — і це практично позбавило наших предків навіть маленького шансу на виживання.

Наш вид був відсутній на континенті близько 200 тис. років, перш ніж люди змогли адаптуватися і повернутися.

800 — 900 тис. років тому: неймовірний холод

У цей період часу людство зіткнулося зі ще одним випробуванням. Свіже дослідження показало, що до межі підвело наш вид чергове сильне похолодання.

Ситуація була настільки критична, що в середньому плейстоцені популяція наших предків скоротилася до 1280 особин.

Криза тривала близько 117 тис. років і становила загрозу для всього людства, яким ми його знаємо сьогодні.

Похолодання призвело до тривалого періоду заледеніння, падіння температури поверхні моря, періодів тривалої посухи в Африці та Євразії. Усе це також сприяло зникненню інших видів, які могли бути джерелом їжі для наших предків.

Наш останній спільний предок із неандертальцями — денисівці, які є вимерлим видом, жили на планеті саме в цей період.

"Ми знаємо, що в період 900 тис. — 600 тис. років тому літопис скам'янілостей в Африці дуже мізерний, майже відсутній. Але до і після цієї прогалини ми маємо велику кількість викопних свідчень. Те саме можна сказати й про Євразію: наприклад, у Європі можна виявити сліди наших пращурів, залишені 800 тис. років тому, а далі — порожнеча тривалістю приблизно 200 тис. років", — каже дослідник, антрополог Римського університету Сапієнца Джорджіо Манці.

За словами керівника відділу походження людини в Музеї природної історії в Лондоні професора Кріса Стрінгера, ситуація була настільки жахливою, що виживання людського виду можна назвати дивом.

"Для населення такого розміру достатньо всього лише одного кліматичного явища, епідемії або виверження вулкана, щоб зникнути назавжди", — підкреслив професор.

150 тис. років тому: ніде, крім Африки

Великих змін світ почав зазнавати близько 195 тисяч років тому. Тоді на Землі пустелі та льодовики почали відвойовувати собі все більше територій. Своєю чергою, це призвело до падіння температури та руйнування середовища проживання, яке перетворилося на холодний і сухий ландшафт.

З незрозумілих причин люди в Африці також почали ділитися на групи, що призвело до різкого скорочення загальної чисельності виду близько 150 тис. років тому.

Африка залишалася практично єдиним континентом, де жили Homo Sapiens, або сучасні люди близько 50 тис. років тому.

Один із льодовикових періодів на Землі Фото: ледниковый период

Але ті, хто зміг пережити важкі часи, мабуть, почали процвітати, коли оселилися біля моря на території нинішньої Південної Африки. Ця місцевість була багата рослинами, які могли пережити посуху, а теплі води поблизу кишіли молюсками.

Обидва ці чинники забезпечили Homo sapiens необхідною кількістю їжі, що дало змогу нашому виду еволюціонувати в тих людей, якими ми є сьогодні.

70 тис. років тому: мало не загинули під шаром попелу

Як уже стало зрозуміло, люди погано переносять екстремальні похолодання, але на планеті існують і загрози іншого штибу, одна з яких ледь не знищила нас понад 70 тис. років тому.

Цього разу існуванню людства загрожувало виверження супервулкана. Під час виверження супервулкан Тоба викинув близько 800 км³ вулканічного попелу, який поширився по всьому світу, закривши собою сонячне світло. Після цього на Землі почалася вулканічна зима, яка тривала кілька років.

Лихо було настільки серйозним, що людська популяція скоротилася всього до 2 тисяч осіб.

Учені вважають, що пережити вулканічну зиму вдалося тільки людям у деяких частинах Африки та Індії. Наприклад, в Індії було знайдено кам'яні інструменти, чий вік збігається з виверженням вулкана Тоба. Але також були знайдені докази того, що виробництво інструментів продовжилося і після катастрофи. Це вказує на те, що люди, які створили кам'яні інструменти, вижили.

Так зараз виглядає супервулкан Тоба Фото: тоба

Виверження супервулкана Тоба було настільки руйнівним і потужним, що від самого вулкана залишилося тільки величезне озеро Тоба, що тягнеться на 100 км завдовжки і 30 км завширшки, а в глибину — 505 метрів.

Дослідники уточнюють, що виверження сталося на острові Суматра в Індонезії і було приблизно в 5 000 разів сильнішим за виверження гори Сент-Геленс у 1980-х роках.

40 тис. років тому: загибель неандертальців

Між 25 і 40 тис. років тому зміна клімату могла знищити наших предків. Проведений 2020 року аналіз засвідчив, що неандертальці так і не змогли адаптуватися до швидко мінливого клімату. Щоправда, деякі дослідники все ж припускають, що неандертальці стали жертвами Homo sapiens, які прибули з Африки та почали конкурувати за ресурси.

Але недавнє дослідження показало, що неандертальці вимерли через втрату своєї "кліматичної ніші". Зазвичай цей термін учені застосовують для місць, де є сприятливі умови для виживання виду.

Такий висновок було зроблено на основі аналізу даних за останні 5 млн років, який провели, щоб отримати уявлення про клімат для кожного 1000-річного вікна.

Приблизно в цей самий час вимер ще один ранній людський вид — Homo floresiensis, який також називають "гобітами".

Судячи з перерахованих вище фактів, тільки Homo sapiens вдалося успішно пристосуватися до всіх змін і, в кінцевому підсумку, збільшити свою чисельність до 8 млрд осіб.

Коли вимре людство

Найоптимістичніша відповідь на це питання — через мільярд років або близько того. До цього часу Сонце, що розширюється, перетворить нашу планету на своєрідну Венеру, на якій парниковий ефект і критичні температури вб'ють усе життя на планеті.

Але мільярд років — дуже великий термін, тоді як "Годинник Судного дня" встановлений на рекордні 90 секунд до півночі.

За деякими припущеннями, знищити всіх людей на Землі може удар гігантського астероїда, ядерна війна і навіть блукаючі чорні діри, так само як і роботи-вбивці.

Експерти з ризиків катастроф підрахували, що ймовірність вимирання людей всього за 77 років зберігається на рівні 6%. А ось відомий фізик і популяризатор науки Стівен Гокінг говорив про те, що в найближчу тисячу років людству необхідно знайти ще одну придатну для життя планету, якщо ми все ж плануємо вижити.

Також є думка, що зазвичай види ссавців існують близько 1 мільйона років. Тоді в людства є ще 800 тис. років на планеті — якщо враховувати, що сучасні люди "обжилися" на Землі близько 200 тис. років тому.

Але якщо враховувати перебіг людської історії, а також зростаючу ядерну загрозу і штучний інтелект, що розвивається, то всі наведені вище терміни можуть виявитися занадто оптимістичними.