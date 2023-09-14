Кістки віком 7 тис. років. Нарешті розкрито призначення древніх споруд Саудівської Аравії (фото)

Археологи досліджують стародавні споруди Саудівської Аравії, призначення яких, попри древній вік, досі невідоме. Всередині однієї з таких споруд дослідники виявили понад 3 тис. фрагментів кісток.

У Саудівській Аравії команда археологів зробила відкриття в кам'яних спорудах, відомих як мустатіли. Ці прямокутні кам'яні пам'ятники, призначення і походження яких довгий час спантеличували дослідників, розкрили свої таємниці, проливаючи світло на ритуали і діяльність, що відбувалися в регіоні приблизно 7 000 років тому, пише Live Science.

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Загалом відомо про понад тисячу таких споруд, проте коли і навіщо їх побудували, невідомо. Мустатіл, якого стосується відкриття, має неймовірні розміри 40 на 12 метрів, виявився скарбницею стародавніх практик. Його кам'яні стіни, хоча зараз і зруйновані, колись сягали 2 метри у висоту. В його центрі лежить подвір'я, яке, можливо, функціонувало як святилище, з двома вогнищами, де, ймовірно, відбувалися церемонії великого значення.

У межах цього мустатілу археологи натрапили на дивовижний масив із понад 3 000 фрагментів решток тварин, загальною вагою приблизно 25 кілограмів. Інші доісторичні місця на Близькому Сході також містять безліч голів і рогів великої рогатої худоби, включаючи місце в Ємені, де виставлено кільце з черепами великої рогатої худоби, розповів провідний автор дослідження доктор Ваель Абу-Азізех, молодший професор археології Університету Люм'єр Ліон 2.

Не менш незвичними були людські кістки, знайдені в мустатілі, які належали щонайменше дев'ятьом особам Фото: Wael Abu-Azizeh et al. 2022/RCU

Не менш незвичними стали людські кістки, знайдені в мустатілі, які належали щонайменше дев'ятьом особам. Серед них було двоє немовлят, п'ятеро дорослих, підліток або молода людина і дитина. Прикметно, що ці людські рештки датуються кількома століттями пізніше, ніж кістки тварин, що свідчить про практику колективного поховання.

Абу-Азізе зазначив, що присутність людських останків у цьому контексті викликає питання про характер діяльності на цьому місці і його можливе духовне значення.

Планування майданчика мустатіл, який, ймовірно, використовували для ритуалів Фото: Wael Abu-Azizeh et al. 2022/RCU

Характерний дизайн мустатілу, що характеризується просторим двором просто неба, натякає на його функцію як місця збору людей. Велика кількість решток рогів і голів тварин переконливо свідчить про те, що в його межах відбувалися ритуальні обряди. Ба більше, знахідка двох вогнищ у межах можливого святилища, разом зі знахідками спалених кісток тварин, дозволяє припустити, що ці ритуали могли включати церемоніальне спалення решток тварин.

Екологічний контекст спорудження мустатілу теж є важливим для розуміння його призначення. Як зазначає Гарі Рольфсон, почесний професор антропології з коледжу Вітмена, на момент створення мустатілу клімат у регіоні був значно вологішим, ніж сьогодні. Це свідчить про те, що мустатіл міг мати духовне значення для людей тієї епохи й, можливо, слугував місцем збору кочових груп із завершенням сезону дощів.

Попри ці відкриття, остаточне призначення мустатілів залишаються відкритими питаннями. Хоча дехто висуває ідею про "культ великої рогатої худоби" в цьому регіоні, знахідки команди розкопок вказують на те, що кістки великої рогатої худоби складали лише невелику частину решток тварин, серед яких найбільше було кісток кіз.

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