Зовсім неочікувані витоки: чому люди в усьому світі несподівано почали носити піжаму

Останні століття ознаменувалися значною трансформацією нічних сорочок у більш спеціалізований одяг для сну, що спричинило вдосконалення їхнього дизайну.

В анналах історії існує небагато документальних свідчень про використання спеціального нічного вбрання для сну. Концепція нічної сорочки, як ми її розуміємо сьогодні, сягає своїм корінням щонайменше 1530 року, коли Джон Палсгрейв, французький лінгвіст, згадав про дискомфорт, спричинений "короткими пальтами та вузькими штанами" в контексті старих звичаїв, що сприяли носінню подовженого одягу, схожого на нічну сорочку, пише IFLScience.

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Слід зазначити, однак, що ці ранні згадки можуть стосуватися не спеціального одягу для сну, а радше вільного і зручного одягу, придатного для домашнього носіння.

У 1800-х роках західний світ почав сприймати нічний одяг під впливом "пейджа" або "пайджа" — фасону штанів вільного крою, що походить з Близького Сходу та Південної Азії, які зазвичай застібалися на шнурок.

А проте цей одяг не одразу набув популярності як спеціальний одяг для сну, аж до початку 1900-х років. Дивно, але каталізатором широкого розповсюдження піжам стала непередбачувана подія — бомбардування.

Німецькі бомби з цепелінів у Льєжі, Перша світова війна Фото: Вікіпедія

Люсі Вітмор, дослідниця, яка заглибилася в модні наративи Першої світової війни, пояснила цей зсув. Вона зазначила, що до початку 20-го століття і чоловіки, і жінки зазвичай носили нічні сорочки як одяг для сну, і навіть чоловіча піжама була відносно недавнім нововведенням близько 1900 року. Траєкторія змінилася з початком повітряних нальотів дирижаблів над Британією.

Після цих повітряних атак журнали почали пропагувати прагматичніші варіанти нічного одягу для жінок. Переважала думка, що жінки повинні обирати нічний одяг, який сприятиме швидкій евакуації або, якщо виникне потреба, для нічної зустрічі з сусідами.

Як наслідок, нічний одяг еволюціонував не лише у бік кращого вигляду, але й у бік кишень, що підвищило його корисність у надзвичайних ситуаціях. Альтернативний стиль, так звані спальні костюми — схожі на сучасні повзунки, але значно менш зручні, оскільки їх здебільшого вдягали в очікуванні потенційних повітряних нальотів — також запропонували для нічного носіння.

І хоча спальні костюми не здобули довготривалої популярності, до кінця війни приблизно третина жінок обрали піжаму як свій улюблений одяг для сну. З того переломного моменту популярність піжам неухильно зростала, зумовлена радше бажанням комфорту, аніж потребою рятуватися від нічних повітряних нальотів і пов'язаних з ними проблем з одягом.

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