Навіть астероїд не зміг їх убити. Крихітні рослини пережили динозаврів і крижаний апокаліпсис

Вчені з'ясували, що звичні нам квіти є дивовижними і, мабуть, кращими виживальниками, які адаптуються до будь-яких небезпек, чи то травоїдні велетні, чи то екстремальні температури.

Давним-давно, коли Homo sapiens ще й близько не було в проєкті, у світі, в якому правили могутні динозаври, серед цих гігантських істот траплялися крихітні квітучі рослини. І згідно з результатами нового дослідження, ці рослини не тільки співіснували з динозаврами, а й спокійно пережили катастрофу, що призвела до вимирання велетнів 66 млн. років тому, пише ScienceDaily.

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Це масове вимирання, яке часто пов'язують з ударом астероїда, знищило 75% усіх видів на Землі, включно з динозаврами. Довгий час вчені задавалися питанням про долю квіткових рослин у цей період. З викопними рослинами справа дещо складніша. На відміну від тварин, рослини не мають скелета, тому їхні скам'янілості зустрічаються не так часто, що ускладнює простеження їхнього еволюційного шляху.

Для розв'язання цієї проблеми доктори Джеймі Томпсон і Сантьяго Рамірес-Барахона використали новий підхід. Вони проаналізували ДНК 73 000 сучасних видів квіткових рослин, відомих також як ангіосперми. Вивчивши зміни або мутації в цій ДНК, вони створили еволюційні дерева, що відображають історію розвитку цих рослин.

Ці дерева допомогли дослідникам зрозуміти, як виживали ці рослини з плином часу. Хоча багато окремих видів зникли після вимирання, більші групи вижили. Сьогодні з приблизно 400 000 видів рослин на нашій планеті близько 300 000 є квітковими.

Є підстави вважати, що багато квіткових рослин, які ми знаємо й любимо сьогодні, такі як орхідеї, магнолії та навіть м'ята, існували ще за часів динозаврів. Після масштабного вимирання ці квіткові рослини скористалися можливістю поширитися і зайняти домінуюче становище, подібно до того, як ссавці стали більш поширеними після динозаврів.

Але що дало цим рослинам перевагу? Секрет, як зазначає доктор Рамірес-Барахона, полягає в їхній пристосовності. Квіткові рослини можуть змінювати способи розповсюдження насіння, взаємодіяти з запилювачами і навіть розробляти нові методи використання сонячної енергії. Неймовірна універсальність і здатність пристосовуватися до мінливих умов — ось що зробило їх чемпіонами природи. Тому, коли ви наступного разу милуватиметеся чудовим цвітінням орхідеї, пам'ятайте, що перед вами — представник найкращих у світі вишивальників, які досягли успіху у своєму ремеслі ще з часів велетенських ящірок, падіння на Землю велетенських астероїдів і жахливих падінь температур, які відбулися після цього.

Раніше Фокус писав про те, як довго могли жити динозаври. Для досягнення величезних розмірів багатьом динозаврам не було потрібно занадто багато часу.

Також Фокус писав про те, чи може наука воскресити динозаврів і про виклики, що стоять за цим. Хоча "Парк Юрського періоду" представив ідею вилучення ДНК динозаврів з комара, який потрапив у бурштин, реальність така, що ми ще не знайшли жодної ДНК динозаврів.