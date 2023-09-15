Відстежуючи наше коріння. Найбільше в історії генеалогічне дерево розкриває прабатьківщину людства

У сучасну епоху концепція заглиблення у своє генеалогічне коріння через призму ДНК і геномного аналізу вийшла за межі лише езотерики, ставши не лише доступною послугою, але й інструментом, що використовується у кримінальних розслідуваннях.

Досліджуючи коріння предків, стає очевидним, що для переважної більшості людей подорож до анналів їхнього родоводу відкриває наратив міграції та пошуків перспективнішого існування. Незалежно від того, чи наважилися на це недавні батьки, чи далекі предки, суть пошуку зеленіших пасовищ виходить за межі поколінь, пронизуючи гобелен часу, пише IFLScience.

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Проте, серед посушливих просторів північно-східної суданської пустелі, неподалік від течії Нілу, існує географічна аномалія. Науковці з Оксфордського університету, які провели монументальне дослідження, висунули сміливу гіпотезу. Вона стверджує, що цей посушливий анклав може слугувати первісною батьківщиною для всієї нинішньої популяції людства.

Доктор Ентоні Вайлдер Вонс, провідний автор дослідження, сказав: "По суті, ми реконструюємо геноми наших предків і використовуємо їх, щоб сформувати широку мережу взаємозв'язків". Він також пояснив їхню методологію, зазначивши: "Ми можемо оцінити, коли і де жили ці предки".

Доктор Ян Вонг, головний автор і еволюційний генетик, розповів про масштаби своїх досліджень, зазначивши: "Ми, по суті, побудували величезне генеалогічне дерево, генеалогію всього людства. Ця генеалогія дозволяє нам побачити, як генетична послідовність кожної людини співвідноситься з усіма іншими, у всіх точках геному".

Спираючись на дані, отримані з восьми різних баз даних геному людини, дослідники створили складну мережу, що охоплює майже 27 мільйонів предків. Це сховище охоплювало не лише сучасні людські популяції, але й давніх мешканців різних епох, які жили від тисячоліть до сотень тисяч років тому.

У своїх пошуках вони використовували передові алгоритми, ретельно просіюючи генетичні дані, щоб виявити закономірності варіацій. Цей аналітичний підхід дозволив їм визначити спільних предків у розгалуженому "генеалогічному дереві", методично враховуючи їхню присутність.

Доктор Вонг пояснив: "Дослідження моделює настільки точно, наскільки це можливо, історію, яка породила всю генетичну варіативність, яку ми знаходимо у людей сьогодні".

Результат їхньої роботи — це не що інше, як захоплива візуальна картина, яка прояснює припливи і відпливи людства в анналах історії. Дослідники не зупиняються і готові розширювати та вдосконалювати цю генеалогічну картографію в міру надходження нових даних. На щастя, ефективність їхніх методів дозволяє залучати мільйони нових зразків геному.

Доктор Вонг спрогнозував траєкторію, стверджуючи: "Це дослідження закладає основу для наступного покоління секвенування ДНК. У міру того, як якість послідовностей геному сучасних і стародавніх зразків ДНК покращуватиметься, дерева ставатимуть ще точнішими, і ми врешті-решт зможемо створити єдину уніфіковану карту, яка пояснюватиме походження всіх генетичних варіацій людини, які ми спостерігаємо сьогодні".

Він зазначив: "Хоча в центрі уваги цього дослідження є людина, метод може бути застосований до більшості живих істот — від орангутангів до бактерій. Він може бути особливо корисним у медичній генетиці, відокремлюючи справжні асоціації між генетичними регіонами і хворобами від хибних зв'язків, що виникають через нашу спільну історію предків".

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