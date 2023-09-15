Ахіллесову п'яту COVID-19 знайдено. Учені виявили ключовий елемент поширення вірусу

Вчені зафіксували незвичайний зв'язок між методами поширення звичайного грипу і вірусу SARS-CoV-2, тим самим проклавши шлях до створення ефективних ліків для боротьби з майбутніми спалахами.

Наука багато чого дізналася про вірус COVID-19 з моменту його появи, у період пандемії та після переломного моменту. І тепер нове відкриття вчених дає нам змогу глибше зрозуміти принцип роботи цього вірусу, що лежить в його основі. Це дає нам серйозний фундамент у боротьбі з потенційними майбутніми спалахами захворювань, пише New Atlas.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

У наших клітинах містяться еволюційні креслення, відомі всім нам як ДНК. Наша ДНК перетворюється на так звану месенджерну РНК (мРНК), яка потім перетворюється на білки — маленьких помічників, що забезпечують роботу наших клітин. Іноді для правильного функціонування білкам потрібне додаткове налаштування. Одне з таких налаштувань називається SUMOілірування.

Фахівці Каліфорнійського університету в Ріверсайді досліджували цей процес і його зміни під час зараження організму COVID-19, щоб зрозуміти його роль у поширенні вірусу. Автори дослідження з'ясували, що ключова частина вірусу SARS-CoV-2, відома як нуклеокапсидний (N) білок, залежить від цього процесу SUMOілювання, щоб правильно виконувати свою роботу. Цей білок надійно упаковує генетичний матеріал вірусу. За допомогою SUMOілювання цей N-білок потрапляє в потрібне місце в клітині, щоб почати створювати нові копії вірусу. Не перебуваючи саме в цьому місці, вірус не може поширюватися в нашому організмі.

Для спостереження за тим, як вірус взаємодіє з клітинними білками, група дослідників використовувала своєрідний метод "світіння в темряві". Цей метод, по-науковому званий флуоресценцією, передбачає використання спеціальних маркерів, що випромінюють світло за певних умов. Прикріплюючи ці маркери до частин вірусу або клітини, дослідники можуть візуально відстежувати і спостерігати їхню взаємодію під мікроскопом. Цей метод дає змогу детально вивчити поведінку і взаємодію вірусу з клітинами людини в режимі реального часу.

Це дало змогу не лише отримати чіткіше уявлення про взаємодії вірусу та білків, а й виявити дещо несподіване: вірус SARS-CoV-2 має певну схожість зі звичайним грипом у тому, як вони використовують SUMOілірованіе для реплікації. Це дуже цінні знання, адже усвідомлюючи цю схожість, вчені можуть застосувати будь-які вже наявні методи впливу на SUMOілірованіе при захворюванні на грип у боротьбі з SARS-CoV-2.

Під час своїх спостережень вчені виявили три специфічні ділянки SUMOілірування на N-білку вірусу. Одна з них, названа K65, має вирішальне значення для переміщення білка в певну частину клітини, що є унікальною особливістю цього вірусу. Якщо ми зможемо блокувати ці ділянки, то захисна система нашого організму зможе краще протистояти вірусу.

Наразі лікування Паксловідом дає змогу зупинити розмноження вірусу, але воно найбільш ефективне, якщо приймати його на ранніх стадіях зараження. Лікування, розроблене на основі нових досліджень, може бути корисним для пацієнтів на різних стадіях інфекції.

Це відкриття проливає світло не тільки на COVID-19. Визнання наявності спільної стратегії у SARS-CoV-2 і грипу вказує на можливість розроблення ліків, здатних боротися з обома вірусами, а в майбутньому, можливо, і з іншими, такими як респіраторний синцитіальний вірус і Ебола. Продовжуючи розкривати ці ідеї, ми стаємо на крок ближче до того, щоб краще управляти такими вірусами, а можливо, і запобігати їх глобальним сплескам.

Раніше Фокус писав про стародавній вірус, що прокинувся в нашому організмі і викликає рак мозку. Сплячий мільйони років вірус прокинувся всередині нашого мозку, стимулюючи зростання агресивних пухлин, але згідно з новим дослідженням, у нас є надія на ліки.

Також Фокус писав про варіант "верблюжого" коронавірусу, яким загадковим чином заразився чоловік. Смертельний вірус БВРС знову проявив себе в ОАЕ, викликавши подив експертів у галузі охорони здоров'я.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.