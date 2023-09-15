Небезпечні і несправедливі. Топ 7 найпоширеніших професій 100 років тому (фото)

Поява будильників позбавила людей необхідності покладатися на те, що хтось постукає палицею у вікно, щоб розбудити їх. Так само з розвитком телефонних технологій застаріла роль ручного з'єднання дзвінків між людьми.

У міру того, як суспільство і технології розвивалися протягом останнього століття, на ринку праці відбулися значні зміни. Деякі професії застаріли, натомість з'явилися нові. А деякі залишилися беззмінними, пише Grunge.

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Стенографістки та друкарки

У минулому люди робили нотатки і диктували документи від руки

У минулому люди робили нотатки і диктували документи від руки. Поява друкарських машинок у середині 19-го століття революціонізувала цю роль, дозволивши пришвидшити транскрипцію. Як наслідок, бізнес, зокрема страхові та залізничні компанії, дедалі частіше використовували друкарські машинки для виконання канцелярських завдань. І замість чоловіків, яких спочатку наймали для запису диктовок, використання друкарських машинок поєднувалося з наймом жінок, не насамкінець, що їх можна було найняти за нижчу ставку.

На початку 20-го століття спостерігався сплеск жіночого працевлаштування, причому стенографія та друкарська справа були популярними професіями. До 1920 року понад 610 000 осіб працювали на такій роботі. Цей зсув спонукав чоловіків-стенографістів розрізняти юридичну та ділову стенографію, стверджуючи, що перша є чоловічою сферою, і цей погляд ґрунтувався на тогочасних суспільних нормах.

Робітники сталеливарної промисловості

Сталеливарна та металургійна промисловість були значним джерелом зайнятості століття тому

Сталеливарна та металургійна промисловість були значним джерелом зайнятості століття тому: згідно з переписом населення США 1920 року, у цих галузях працювало понад 1,4 мільйона людей. Ця робота вважалася небезпечною: у той час не було жодних заходів безпеки, зокрема огороджень чи захисного одягу, що призводило до частих травм і смертельних випадків. Робітники-іммігранти, особливо ті, хто погано володів англійською мовою, несли на собі основний тягар цих небезпечних умов.

Ризики стали високими; щороку на металургійних заводах сотні людей були покалічені або вбиті через доменні печі, ураження електричним струмом і падіння предметів. Багато з них залишилися частково глухими через величезний шум на металургійних заводах.

Робітники вугільної шахти

Вугільна промисловість була ще однією життєво важливою галуззю близько 1920 року, в якій працювали понад 730 000 осіб. Вугілля слугувало основним джерелом енергії для різних цілей, таких як парові двигуни, опалення та виробництво. Промисловість покладалася на значну кількість робочої сили, включаючи багатьох чорношкірих робітників, яких у деяких випадках фактично примушували до праці через оренду в'язнів.

Робота у вугільних шахтах була небезпечною, часті нещасні випадки призводили до травм і смертей. Відтоді попит на вугілля зменшився завдяки екологічно чистим альтернативним джерелам енергії та вдосконаленню технологій видобутку. Як наслідок, кількість шахтарів у 2023 році скоротилася до 55 000.

Вчителі

На початку 20-го століття обов'язкове відвідування школи призвело до різкого зростання потреби у вчителях

Сфера освіти завжди мала попит. На початку 20-го століття обов'язкове відвідування школи призвело до різкого зростання потреби у вчителях. У 1920 році понад 760 000 людей працювали вчителями в Америці. Однак недостатні ресурси та сегрегація призвели до значних відмінностей у якості освіти в різних регіонах.

Викладання було складною професією:навчання читання, письма, математики та історії. До 1920-х років уроки кулінарії, шиття та фізичних вправ почали включатися в навчальні плани.

Вчителі в 1920 році заробляли значно менше, ніж їхні сучасні колеги. Попри ці виклики, вчительство залишалося популярною професією, а вчителі пристосовувалися до нових навчальних планів, які включали такі предмети, як кулінарія, шиття та фізичні вправи.

Працівники текстильної промисловості

На початку 20-го століття в текстильній промисловості працювала величезна кількість робітників: за переписом 1920 року в ній зареєстрували до 790 000 робітників. Однак ця галузь стикалася з численними проблемами, включаючи небезпечні умови праці та експлуататорські практики, такі як "розтяжка", коли від робітників вимагали працювати на більшій кількості машин за меншу платню.

Чорношкірі жінки часто працювали в текстильній промисловості, хоча й на низькооплачуваних посадах. Також була поширена дитяча праця, на текстильних фабриках працювали діти віком від 10 років. Зниження попиту на текстиль у поєднанні з поліпшенням умов праці та ліквідацією дитячої праці значно скоротило кількість працівників текстильної промисловості до 55 000 до 2023 року.

Столяри

Теслі, відповідальні за роботу з деревиною в будівництві, незмінно залишаються затребуваними. У 1920 році понад 885 000 осіб працювали теслями. Однак використання дерева в будівництві почало скорочуватися в 20 столітті, коли сталь замінила деревину в будівельних каркасах.

Історично теслі заробляли менше, ніж представники інших професій, і цей розрив у заробітній платі зберігся: станом на 2023 рік теслі заробляють на 14% менше, ніж електрики.

Клерки

Розширення офісів і банків на початку 20-го століття створило зростаючий попит на клерків: у 1920 році майже 1,5 мільйона осіб працювали клерками. Спочатку канцелярська робота була зарезервована для чоловіків, але поступово в цю сферу прийшли і жінки. До обов'язків клерків входили продажі, доставка та ведення діловодства.

Заробітна плата в цій професії була різною і коливалася між 1914 і 1929 роками. Жінки, особливо білі жінки, домінували у цій сфері: понад половину з 200 000 клерків у Чикаго становили жінки віком до 24 років.

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