Панцири й ніжки хрумтять на зубах. Названо несподівану дієту, що поліпшує обмін речовин

Попри те, що багато хто з нас воліли б уникати дієти з комах, дослідники вважають, що вона може бути корисною для здоров'я.

Навряд чи знайдеться безліч людей, які погодилися б дотримуватися дієти з комах, проте дослідники виявили, що хрусткі панцири й ніжки, схоже, є поживною добавкою, яка позитивно впливає на обмін речовин, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі (WUSL) виявили, що поживні речовини в панцирах комах здатні викликати вроджену імунну відповідь, яка покращує метаболізм ссавців.

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Під час дослідження вчені годували мишей дієтою, що містила хітин — рясний полісахарид, присутній в екзоскелетах комах, панцирах ракоподібних і грибах. Такий раціон призвів до того, що шлунки тварин роздулися, що спричинило імунну відповідь. Кінцевим ефектом дієти з комах стало виробництво унікального кишкового ферменту під назвою AMCase, необхідного для перетравлення хітину та активації клітин, що регулюють жирові тканини.

Більш ранні дослідження показали, що ссавці, як правило, не виробляють ферменти, досить сильні, щоб розщеплювати об'ємисті полісахариди. Однак тепер учені вважають, що хітин є винятком, що має глибоке еволюційне коріння.

Дослідження також свідчать про те, що до вимирання динозаврів стародавні ссавці харчувалися комахами набагато частіше, ніж сьогодні. Вчені також виявили, що деякі тимчасові ссавці вже давно пристосувалися до перетравлення хітину. Відомо, що комахи не тільки безпечні для споживання ссавцями, зокрема й людьми, але також можуть забезпечувати важливі поживні речовини, наприклад, білок.

У результаті деякі тварини вважають, що саме комахи мають становити більшу частину нашого раціону. Однак вчені все ще намагалися зрозуміти, які частини комах є найбільш корисними. У цьому дослідженні дослідники виявили, що хітинова дієта в поєднанні з високим споживанням жирів зрештою покращила метаболізм тварин порівняно з мишами, які дотримувалися дієти з високим вмістом жирів без хітину.

За словами співавтора дослідження, імунолога Стівена Ван Дайкена, отримані дані узгоджуються з попередніми роботами вчених і свідчать про те, що вживання хітину, мабуть, сприяє здоровому мікробіому в нижніх відділах шлунково-кишкового тракту.

Щоб перевірити, яку роль у цьому процесі відіграє хітин, вчені порушили здатність деяких тварин виробляти фермент AMCase, а відповідно перетравлювати хітин. У результаті тварини демонстрували стійкість до збільшення ваги. У подальших дослідженнях вчені планують розширити свої дослідження на людей.

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