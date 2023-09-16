Виповз на сушу одним із перших. Знайдено стародавній організм, який покинув воду майже 400 млн років тому

Дослідники знайшли скам'янілості, які доводять, що цей вид був одним із перших у своєму роді, який оселився на суші сотні мільйонів років тому.

Вчені детально вивчили нещодавно виявлені скам'янілості та дійшли висновку, що цей стародавній вид бактерій, які фотосинтезують, був одним із перших у своєму роді, які оселилися на суші понад 400 мільйонів років тому, пише Science Alert.

Характеристики мікроба Langiella scourfieldii свідчать про те, що він належить до категорії ціанобактерій, які процвітали серед перших рослин, що з'явилися на суші сотні мільйонів років тому. Крім того, вони також мешкали у водоймах із прісною водою і гарячих джерелах.

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За словами співавтора дослідження палеонтолога Крістін Струллу-Дерріен з Національного історичного музею Великої Британії, вони з колегами використовували 3D-реконструкцію і змогли розглянути свідчення розгалуження, характерне для Hapalosiphonacean ціанобактерій. У результаті це стало доказом того, що ці викопні є найбільш ранніми ціанобактеріями цього типу, які коли-небудь були виявлені на суші.

Зазначимо, що скам'янілості були знайдені в уламках породи, що представляють найбільш ранню з відомих збережених наземних екосистем у світі — кремені Райні в Шотландії. Вчені зазначають, що ціанобактерії, також відомі як синьо-зелені водорості, хоч насправді вони ними та не є.

Конфокальні зображення Langiella scourfieldii, пофарбовані в штучний колір, щоб показати глибину Фото: формы татуировок

Цікаво, що саме ці мікроорганізми зіграли ключову роль у перетворенні Землі на гостинне середовище, яким вона є сьогодні. Коли вони почали розмножуватися у водах нашої планети, вони буквально накачали повітря киснем під час так званої Великої події окислення.

Науковці припускають, що ціанобактерії виникли в прісноводному середовищі, а тому вони досить легко і рано перебралися жити на сушу й адаптувалися до нових умов. Однак раніше вчені не розуміли, як їм вдалося зайняти своє місце в харчовому ланцюзі. Результати нового дослідження, схоже, здатні пролити світло на цю загадку.

Тепер дослідники вважають, що ціанобактерії насправді мають складнішу еволюційну історію, ніж вважалося раніше. Нові результати показують, що ці стародавні організми вже були присутні, коли рослини вперше почали колонізувати землю, і, можливо, навіть конкурували з ними за місце під сонцем.

Раніше Фокус писав про те, що виявлено загадкові скам'янілості віком 500 млн років з темними смугами.