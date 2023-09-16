Знають навіть те, чого немає. Чоловіки частіше брешуть, що знають математику, і це допомагає їм у житті

Дослідження показало, що реципієнти чоловічої статі частіше прикидаються, що їм знайомі певні терміни, навіть якщо вони не справжні.

Не секрет, що чоловіки, як правило, більш самовпевнені у своїх силах, ніж жінки. Деякі дослідники навіть вважають, що саме цим зумовлений гендерний розрив в оплаті праці. Однак тепер учені також виявили, що чоловіки з більшою ймовірністю стверджуватимуть, що їм знайомі математичні терміни, навіть якщо вони насправді вигадані, пише Daily Mail.

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У новому дослідженні вчених з Університетського коледжу Лондона взяли участь понад 40 000 підлітків із 9 англомовних країн, зокрема США, Канади, Англії, Ірландії та Шотландії. Під час дослідження реципієнтам надали список із 16 математичних термінів, наприклад:

косинус;

квадратна функція;

раціональне число.

Однак серед них також були три фальшиві терміни:

декларативний дріб;

власне число;

умовне масштабування.

Після того як учасники ознайомилися зі списком термінів, їх попросили відзначити ті, які вони знають. Результати показали, що учасники чоловічої статі набагато частіше заявляли, що знають фальшиві терміни. Однак куди цікавішим виявилося те, що така поведінка, схоже, допомагає їм пробитися в житті. Річ у тім, що перебільшення своїх математичних здібностей також з більшою ймовірністю було пов'язано з проявом наполегливості у виконанні завдань. Ба більше, люди, які брешуть, що їм знайомі терміни, що не існують, щиро вірили, що можуть розв'язати складні задачі — від того, як кудись дістатися, і до витрати бензину автомобілем.

За словами автора дослідження, професора Джона Джерріма, таке завзяття, ймовірно, може зробити чоловіків зацікавленішими у вирішенні завдань, що надалі дасть їм змогу просунутися кар'єрними сходами. Автори дослідження вважають, що ця надмірна самовпевненість насправді може виявитися вельми корисною в подальшому майбутньому.

Результати дослідження також свідчать про те, що перебільшувати свої здібності полюбляють підлітки зі США та Канади, за ними в рейтингу йдуть підлітки в Англії, Уельсі, Австралії та Новій Зеландії. Не менш цікавим видається і те, що любителі перебільшити свої знання також заявляли про те, що вони більш популярні загалом.

Під час дослідження вчені умовно розділили 15-річних підлітків на 4 групи:

ті, хто ніколи не чув фальшивих термінів;

ті, хто чув фальшиві терміни один або два рази;

ті, хто кілька разів чи часто чув фальшиві терміни;

ті, хто стверджував, що добре знає ці терміни й розуміє їх.

У четвертій групі близько 40% заявляли, що розуміють правильні числа, 15% — розуміли декларативні дроби, а 10% були знайомі з поняттям умовного масштабу.

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