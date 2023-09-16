Боротьба завдовжки в століття. Учені назвали винного в повному винищенні двох видів китів

Атлантичних сірих і північноатлантичних гладких китів більше не зустрінеш в океані, і тепер дослідники вважають, що знайшли того, хто за це відповідає.

Китобійний промисел вівся на промисловому рівні в 19 і 20 століттях, проте вчені вважають, що загалом ця практика була присутня в прибережних громадах протягом тисячоліть. У новому дослідженні вчені прагнули зрозуміти, як китобійний промисел у минулому міг вплинути на китів, що живуть на планеті сьогодні — висновки приголомшливі, пише IFLScience.

Під час дослідження вчені звернулися до останків стародавніх китів. У результаті вони вивчили 719 шматків китового вуса, зібраних по всій Північній і Західній Європі, починаючи з 3500 р. до н. е. до XVIII століття. Вчені проаналізували склад колагену в кістці, оскільки він відрізняється у різних видів китів, а тому є надійним індикатором у світі науки.

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Результати дослідження виявилися вельми цікавими. Вчені виявили, що види, які були основним об'єктом промислового китобійного промислу, як-от сині або горбаті кити, а також ті, які сьогодні численні, наприклад, звичайний смугастик, рідко зустрічалися серед фрагментів кісток. Водночас результати аналізу показують, що найчастішими серед зразків були два види, які сьогодні вважаються вимерлими в східній частині Північної Атлантики: атлантичний сірий кит і північноатлантичний гладкий кит.

У результаті вчені дійшли висновку, що ці види китів, імовірно, часто зазнавали нападів середньовічних мисливців. Зазначимо, що сірі кити також були звичайними цілями, але це було несподіваним відкриттям, оскільки в записах вони не згадуються так часто.

Автори дослідження досі не впевнені, чому середньовічні китобої були націлені саме на ці два види, проте припускають, що це може бути пов'язано з початковим достатком у прибережних водах, а також легкістю полювання та раннього розвитку європейського китобійного промислу.

Передбачається, що як тільки вони стали постійним елементом китобійного промислу, мисливці, ймовірно, винищили їх. Автори дослідження зазначають, що досі не зрозуміло, чи були ці два види китів жертвами, тому що на них легше полювати, чи тому, що вони були найчисленнішим видом. Щоб зрозуміти це, будуть потрібні додаткові дослідження. Однак вчені вважають, що саме відповідь на це питання матиме життєво важливе значення для розуміння океанів минулого, а можливо і майбутнього всіх китів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зняли рідкісні кадри годування горбатого кита під водою.