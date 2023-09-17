Рідкісна подія. Докази повторюваних вибухів на зірці було виявлено у 800-річному документі

Наступного разу такий вибух можна буде спостерігати у 2024 році.

Згідно з дослідженням, опублікованим на сервері препринтів arXiv, вчені виявили докази появи повторюваної нової в середньовічному документі, який був створений у 1217 році. Зірка під назвою T CrB значно збільшує свою яскравість кожні 80 років і тепер вчені можуть підтвердити цю закономірність, пише Live Science.

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Для початку потрібно розібратися з поняттям нова. Не варто плутати цей астрономічний термін із надновою, який є вибухом померлої величезної зірки. Нова — це астрономічне явище, що виникає у подвійних зоряних системах, які складаються із зірки білого карлика та зірки-компаньйона більшого розміру. Білий карлик притягує до себе речовину сусідньої зірки, і коли її накопичується багато, відбуваються яскраві спалахи, внаслідок чого ця зірка значно збільшує свою яскравість.

Але є ще й повторювані нові, які є рідкісними космічними явищами, коли спалахи на білому карлику, що є залишком зірки, схожої на Сонце, з'являються через регулярні проміжки часу.

Учені провели аналіз стародавнього манускрипту, датованого 1217 роком, у якому йдеться про те, що німецький монах спостерігав за зазвичай тьмяною зіркою, яка раптово стала дуже яскравою. І ця яскравість зберігалася протягом "багатьох днів".

Нова — це астрономічне явище, що виникає у подвійних зоряних системах, які складаються із зірки білого карлика та зірки-компаньйона більшого розміру Фото: Tobias Roetsch

Автори дослідження вважають, що йдеться в цьому середньовічному документі про зірку T CrB, яка розташована в сузір'ї Північна Корона і різко збільшує яскравість приблизно на тиждень кожні 80 років. Науковці офіційно фіксували вибух нової на цій зірці лише двічі — у 1866 та 1946 році. Очікується, що наступного разу таке явище можна буде побачити 2024 року.

Вчені дійшли висновку, що документ 1217 року і ще один документ, датований 1787 роком, можуть являти собою перші спостереження за появою нової на зірці T CrB.

Під час вивчення стародавніх документів учені виключили факт появи наднової, який могли описати спостерігачі за космосом. Якби сталася така вибухова подія, то вона була б дуже яскравою, набагато яскравішою, ніж спалах нової, і на сьогодні ми могли б побачити залишок від вибуху наднової. Наприклад, Крабоподібна туманність вважається залишком наднової, яка з'явилася 1000 років тому і досі видна в космосі. Але залишків наднової в сузір'ї Північна Корона виявлено не було.

За словами вчених, у середньовічному документі могла бути описана яскрава комета, але більшість ченців того часу були знайомі з кометами, тому автори вважають, що це все-таки був спалах нової.

Аналіз документа 1787 року, який був створений англійськими астрономами, показав, що тут також описується збільшення яскравості зірки там, де знаходиться T CrB.

Вчені тепер готуються до спостереження чергового спалаху нового наступного року. Тим часом дослідники продовжать вивчати старі документи, щоб знайти описи поведінки зірки T CrB. Це дасть змогу зрозуміти закономірність астрономічного явища, що відбуваються на ній.

Фокус уже писав про те, що космічний телескоп Вебб зробив зображення викиду двох величезних струменів плазми з дуже молодої зірки.