Протилежність дежавю існує, і вона ще моторошніша, ніж здається

Науковці вивчали як повторення одного й того самого слова може викликати відчуття, коли щось знайоме здається незнайомим і це називається жамевю.

Акіра О'Коннор із Сент-Ендрюського університету, Шотландія, і Крістофер Мулен з Університету Гренобль-Альпи, Франція, отримали Шнобелівську премію-2023 за вивчення відчуттів дежавю та жамевю, яке є повною протилежністю першому. У результаті вони дійшли несподіваних висновків, пише ScienceAlert.

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Повторення робить дивні речі з нашим розумом. Почуття дежавю, що виникає, змушує нас думати, що це вже було в минулому. Але вчені з'ясували, що дежавю насправді відіграє важливу роль у нашій пам'яті. Як показало дослідження, це відчуття виникає, коли частина мозку, яка визначає щось знайоме, розсинхронізує реальність. Тобто відчуття дежавю є сигналом, який попереджає людину про те, що відбувається щось дивне і таким чином змушує пам'ять перевіряти факти. Але повторення може зробити щось ще більш моторошне і незвичайне.

Відчуття жамевю є протилежністю дежавю і воно виникає, коли людині здається, що добре знайоме місце, річ чи людина зовсім незнайомі, тобто їх людина здається бачить уперше. У своєму дослідженні вчені вивчали механізм цього явища. Хоча за цю роботу вони отримали нагороду на Шнобелівській премії — 2023. Нагадуємо, що організатори цієї премії називають подібні дослідження такими, що спершу викликають посмішку, але потім приходить час серйозно замислитися про це.

Відчуття жамевю з'являється в людей дуже рідко, але вчені вважають, що воно ще моторошніше і незвичніше, ніж передбачалося. Про це відчуття відомо ще дуже мало, але вчені думали, що його легко буде викликати в учасників експерименту.

Відчуття жамевю є протилежністю дежавю і воно виникає, коли людині здається, що добре знайоме місце, річ чи людина зовсім незнайомі, тобто їх людина здається бачить уперше Фото: Daily Mail

Для цього автори дослідження просили учасників повторювати одне й те саме слово знову і знову, багато разів, у результаті виявляється, що таке слово перестає мати сенс. Учені попросили учасників дослідження не просто повторювати багато разів кілька простих слів, а записувати їх. Респонденти могли перестати це робити, коли відчують щось дивне. 70% респондентів перестали повторювати слова через дивні відчуття, які вчені визначили, як жамевю. Зазвичай воно виникало після 33 швидких повторень одного й того самого простого знайомого всім слова.

Учасники експерименту описували свої відчуття таким чином:

Слово втрачало сенс тим більше, чим частіше його повторюєш;

Слово починало здаватися неправильним або незнайомим;

Слово здавалося не тим, чим воно є насправді і здавалося, що хтось обманює.

За словами вчених, при повторенні зміна слів і втрата сенсу супроводжуються відчуттям жамевю. Це сигнал для мозку, що щось стало занадто автоматичним, занадто повторюваним. Це допомагає мозку почати нову обробку інформації, а відчуття нереальності того, що відбувається, насправді є перевіркою реальності.

Автори дослідження вказують на те, що когнітивні системи людини завжди мають залишатися гнучкими, що дає змогу спрямовувати увагу туди, де це потрібно, а не надто довго губитися в повторюваних завданнях.

Фокус уже писав про те, що вчені наблизилися до розкриття таємниці відчуття дежавю. Вони зрозуміли, як виникає це відчуття, але поки що лише частково.