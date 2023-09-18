Секрет черепахи в похованні залізного віку: вчені пояснили, як тварина туди потрапила (фото)

Знахідка решток черепахи у стародавньому похованні на півночі Польщі пропонує нове розуміння вельбаркської культури. Ця культура залізного віку існувала в Барбарикумі, тобто за межами Римської імперії, у 1-5 століття н. е.

Каліна Скура з Інституту археології та етнології Польської академії наук представляє ретельний аналіз знахідок у науковій статті. Останки, про які йдеться, розкопали у 2010 році на кладовищі Чарнувка. Дослідження Скури зосереджене на вивченні порушень у могилі після поховання та їхньому зв'язку з іншими знахідками черепах у центрально-східноєвропейському Барбарикумі, пише Phys.org.

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Виявлені рештки належать європейській болотній черепасі (Emys orbicularis), виду середніх розмірів прісноводних черепах, які сьогодні широко поширені по всій Європі. За часів Римської імперії північна Польща була сприятливим середовищем існування для цих черепах, що дає цінну інформацію про кліматичні умови тієї епохи.

Присутність болотних черепах у похованнях центрально-східноєвропейського Барбарикума є нечастим явищем. Зокрема, ця черепаха — перша знайдена в Чарнувко.

1 - Emys orbicularis; 2-4 брошки з мідного сплаву; 5-7 - намисто з бурштинових намистин і підвісок Фото: Drawing: M. Benysek, K. Skóra, photography: M. Górski, in Praehistorische Zeitschrift

Останки тварини виявили у вторинній траншеї — типі розкопок, які часто створюються для різних цілей, зокрема для вилучення поховальних приношень або внаслідок діяльності після поховання. У Чарнувко майже 90% інгумаційних могил мають ознаки порушення цілісності.

Хоча немає конкретних доказів того, що черепах вживали в їжу або використовували в поховальних ритуалах, історичні записи вказують на їхнє одомашнення.

Скура вказує на те, що черепаха знайдена поруч з дитячим черепом у могилі. Залишається незрозумілим, чи її навмисно помістили туди як частину поховальних звичаїв, чи випадково перемістили під час розкопок після поховання. Враховуючи, що вторинні траншеї часто залишалися відкритими протягом тривалого часу, цілком ймовірно, що черепаха потрапила в неї або для зимової сплячки, або впала туди випадково, опинившись у пастці.

Згідно з дослідженням Скури, гіпотеза про те, що болотні черепахи пов'язані з ритуалами вельбарської культури не підтверджується, оскільки немає чітких доказів того, що черепаху навмисне поховали з померлим. Навпаки, рештки черепах виявляли у похованнях, які мали сліди повторного втручання, такі як вторинні траншеї.

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