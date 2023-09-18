Наймолодшій було лише 4 роки. Скількох людей стратили під час гонінь відьом у Салемі (фото)

Процес над салемськими відьмами слугує моторошним нагадуванням про руйнівний потенціал забобонного натовпу. Розпочавшись зі звинувачень 3-х жінок, "суди" розрослися до страт десятків невинних.

Початок Процесу над салемськими відьмами можна пов'язати з двома дівчатами, 9-річною Елізабет Періс та 11-річною Абіґейл Вільямс. У цих дівчаток спостерігали незрозумілі симптоми, що характеризувалися припадками і своєрідними спалахами, які спонукали міського лікаря поставити їм діагноз "зачарованість", пише Grunge.

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Цей діагноз, згідно з історичними свідченнями, запустив ланцюгову реакцію, поширивши їхні загадкові недуги на кількох інших молодих дівчат і розпаливши широку паніку навколо відьомства.

Протягом 17-го століття віра в біблійну заборону з Виходу 18:22: "Не залишиш відьму в живих" глибоко вплинула на колективну свідомість. Ця віра підкріплювала серйозність звинувачень у відьомстві в громаді Салема, в яких звинуватили понад 150 осіб, зокрема чоловіків, жінок і навіть малих дітей. На жаль, до кульмінації цього жахливого епізоду 25 осіб, звинувачених у чаклунстві, стратили, або ж вони померли в ув'язненні — всі ці люди стали жертвами безпідставних чуток.

Перші три жінки, звинувачені на початку Процесу над салемськими відьмами, виділялися як "сторонні". Тітуба, поневолена жінка з Карибського басейну, Сара Гуд, жебрачка, і Сара Осборн, літня жінка, звинувачена в гріховному житті зі своїм найманим слугою, були в центрі уваги перших звинувачень.

Тітуба, як це не дивно, зізналася у своїх звинуваченнях, тоді як дві інші жінки рішуче заперечували будь-яку провину. У своїх свідченнях Тітуба стверджувала, що уклала угоду з дияволом, детально описуючи його демонічну присутність і причетність до неї інших відьом по сусідству, зокрема й судимих з нею жінок.

Жиль Корі під камінням під час суду над "салемськими відьмами". 1692 рік Фото: Вікіпедія

Зараз вважається, що зізнання Тітуби могло бути стратегічним маневром, щоб врятувати себе від небезпеки, хоча воно мало жахливі наслідки для багатьох інших. Примітно, що Тітуба уникла шибениці, зрештою відмовившись від свого зізнання, що призвело до зняття звинувачень проти неї в 1693 році. Її подальша доля залишається таємницею.

У травні 1692 року, у місцевій в'язниці ув'язнили 36 осіб, яких вважали "відьмами". Першою, кого стратили, була Бріджит Бішоп, звинувачена у низці злочинів, зокрема у використанні чорної магії для крадіжки грошей і вбивства свого чоловіка.

У наступні місяці повісили ще 18 осіб. Також було вбито шість чоловіків, один із яких — чоловік засудженої "відьми".

Однак не всіх обвинувачених засудили або стратили. Деякі, хто зізнався, врятувалися від шибениці. А проте щонайменше семеро осіб загинули через жахливі умови утримання у в'язниці.

Мабуть, найжахливішим аспектом цієї трагедії був випадок 4-річної Доркас Гуд, наймолодшої серед звинувачених у чаклунстві, яка під час ув'язнення збожеволіла. До жовтня вжили заходів для звільнення деяких ув'язнених під заставу з переповнених камер, щоб запобігти подальшим людським жертвам.

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