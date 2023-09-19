Найбільше виверження на Сонці. До Землі летить величезний потік гарячої плазми (відео)

Масштабне виверження на нашій зірці призвело до появи коронального викиду маси, який вріжеться в нашу планету і викличе геомагнітну бурю.

У суботу, 16 вересня, на Сонці відбулося чергове виверження плазми в космос, унаслідок чого цей потік, відомий як корональний викид маси (КВМ), спрямувався в бік нашої планети. Вчені прогнозують появу 19 і 20 вересня геомагнітної бурі рівня G2, пише Space.

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Фізик Кіт Стронг, який уже 50 років займається вивченням Сонця, опублікував у соціальній мережі Х (колишній Twitter) невеликий відеоролик, створений на основі знімків космічних апаратів. На ньому видно, як величезна нитка дуже гарячої плазми виривається з нашої зірки і цей КВМ спрямовується в бік Землі. Кіт Стронг написав, що за всі роки своїх спостережень за нашою зіркою, це було найбільше виверження на Сонці з усіх, які він коли-небудь бачив.

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США випустило попередження, що внаслідок коронального викиду маси на Сонці, який стався кілька днів тому, він вдарить по Землі у вівторок, 19 вересня або в середу, 20 вересня. Унаслідок цієї події на Землі з'явиться геомагнітна буря рівня G2, яка вважається помірною за своєю потужністю.

Геомагнітні бурі є результатом потрапляння великих викидів плазми з атмосфери Сонця в магнітне поле Землі, через що його форма змінюється. Деякі сонячні частинки проходять через магнітне поле і проникають у верхні шари атмосфери Землі та через це виникають яскраві полярні сяйва. Унаслідок цієї геомагнітної бурі, як припускають учені, полярні сяйва можна буде спостерігати трохи південніше від тих регіонів, де вони переважно з'являються.

Геомагнітні бурі мають п'ять рівнів від G1 до G5, де перша вважається найслабшою і призводить до незначних перешкод у радіозв'язку та системах подачі електроенергії. Остання може призвести до того, що на більшій частині планети одночасно виникнуть великі проблеми, коли може повністю відключиться і радіозв'язок, і вийти з ладу енергосистема. На щастя, такі геомагнітні бурі бувають дуже рідко.

У суботу, 16 вересня, на Сонці відбулося чергове виверження плазми в космос, унаслідок чого цей потік, відомий як корональний викид маси, спрямувався в бік нашої планети. Землю показано у верхньому правому куті для порівняння розмірів. Фото: NASA

Згідно з прогнозами вчених, геомагнітна буря рівня G2 може мати певний негативний вплив на радіозв'язок та енергосистеми на Землі, але якщо і станеться відключення, то воно буде короткочасним і триватиме десятки хвилин. Також можуть початися збої в роботі систем навігації, але це також довго не триватиме.

Сильніші геомагнітні бурі можуть почати виникати на Землі вже найближчим часом, адже максимум активності Сонця, коли відбувається багато викидом енергії та плазми, очікується вже 2025 року. У міру наближення до цього періоду солона активність уже починає зростати.

Водночас, за словами вчених, передбачити космічну погоду, яку формує Сонце, буває так само складно, як і погоду на Землі, а тому прогнози не завжди збуваються. Але іноді результат сонячної активності може бути навіть гіршим, ніж припускають учені.

Фокус уже писав про те, що найближчий до Сонця космічний апарат NASA пролетів через величезний вибух на нашій зірці. Сонячний зонд "Паркер" став першим космічним апаратом, який пролетів через корональний викид маси і зробив дивовижні знімки того, що там відбувається.