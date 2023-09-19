Розбудили гіганта Антарктики: вчені попереджають про проблеми на Південному полюсі Землі

Дослідники кажуть, що в середині вересня рівень морського льоду досяг ще одного антирекорду.

Нові супутникові знімки Національного центру даних по снігу і льоду (NSIDC) показують, що рівень морського льоду на Південному полюсі землі в середині вересня досяг ще одного антирекорду. Обсяги морського льоду досягли рекордно низького рівня для зимового сезону на Південному полюсі, пише Futurism.

Недавнє дослідження, опубліковане в журналі Nature, показує, що це вже втретє за останні 7 років, коли морський лід Антарктиди побив один і той самий антирекорд. Можливо, такі дані свідчать про те, що у найпівденнішої точки Землі з'явилася нова тривожна норма.

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"Це настільки далеко від усіх тих показників, які ми раніше фіксували, що це просто приголомшує", — заявив старший науковий співробітник NSIDC Волтер Мейєр.

Річ у тім, що антарктичний лід дуже важливий, і не тільки тому, що його танення загрожує підвищенням рівня океану і втратою середовища проживання для жителів Антарктики. Сніг і лід на полюсах нашої планети служать сонячним щитом, що відхиляє сонячні промені від Землі.

Що більше танутиме лід на полюсах, то більше розігріватиметься планета, посилюючи кожну з кліматичних проблем. І, за словами вчених, які працюють у цьому регіоні, очорніння морського льоду вже відчутне.

"Ми бачимо, наскільки цей регіон стає вразливим", — каже дослідник з Університету Манітоби Роббі Маллетт, який базується в Антарктиці.

За його словами, досліджуваний регіон в Антарктиці може виснажитися настільки, що просто відірветься від оберега і попливе в море.

Танення Антарктики вже ставало причиною підвищення рівня моря. У 2020 році вчені підтвердили, що танення крижаних щитів континенту спричинило підвищення рівня моря на 7,2 міліметра з початку 1990-х років.

На перший погляд, такі зміни можуть показати незначними, але вони вже вплинули на берегові лінії та острівні держави. Наприклад, корінному народу тихоокеанського острова Карті-Суйтупо довелося покинути свій рідний острів, який невблаганно йде під воду. Водночас деякі штати США, такі як Луїзіана, втрачають приголомшливі обсяги суходолу через підняття рівня океанів Землі.

"Ми справді, пробуджуємо цього гіганта Антарктики? Потенційно ми отримали дуже тривожний знак зміни клімату в Антарктиді, якого не бачили останні 40 років", — каже гляціолог з Ексетерського університету Мартін Зігерт.

Нагадаємо, дослідники попереджають, що Антарктика невблаганно слідує слідами Арктики — дедалі менше сонячних променів відбивається і дедалі більше тепла поглинається.