Покинули після будівництва: невідому церкву з унікальним плануванням знайшли в Німеччині (фото)

Відкриття особливо важливе через відсутність письмових згадок про існування цієї церкви.

Археологи з Регіонального об'єднання Вестфалія-Ліппе (LWL) розкопали залишки церкви 10-го століття поблизу Ервітте-Ейкелох в окрузі Соест на північному заході Німеччини. Ця 30-метрова кам'яна споруда, має планування, про яке раніше не знали в цьому регіоні, пише Arkeonews.

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У 2021 році волонтер звернув увагу експертів LWL на скупчення вапнякових уламків, розташованих на лузі на схід від Ервітте. Згодом, того ж року, обстеження цієї ділянки несподівано відкрило фундамент кам'яної будівлі. Після розкопок, проведених у 2022 і 2023 роках, стало очевидно, що це залишки церкви.

Це відкриття особливо важливе через очевидну відсутність письмових згадок про існування цієї церкви. Перші документальні згадки про поселення поблизу Бахауе з'являються лише в 11 столітті, але в них немає жодної згадки про церкву.

Докторка Єва Чічі, керівниця розкопок з Археологічної філії LWL в Ольпе, пояснює: "Ми змогли довести, що церкву відбудували тут після того, як знесли набагато давнішу садибу. Розкопки в околицях церкви та під її фундаментом виявили докази поселення на цьому місці ще за часів Римської імперії".

Під час розкопок навесні 2023 року несподівано виявили фундаменти прибудови на півдні церкци Фото: LWL

Професор, доктор Міхаель Баалес, керівник філії в Ольпе, зазначає їхню методологію класифікації та точнішого датування церковної споруди: "Щоб точніше класифікувати й датувати будівлю церкви, ми покладаємося не лише на знахідки, а й на наукові результати".

Керамічні артефакти, первинне радіовуглецеве датування та порівняльний аналіз з іншими архітектурними спорудами наразі вказують на дату будівництва близько 900 року нашої ери.

У Вестфалії відсутність зафіксованих планів поверхів з цієї епохи не є безпрецедентною. Зазвичай, нові церкви будувалися на місці попередніх, що призводило до часткового або повного знищення старих планів поверхів. План поверху, виявлений в Ейкелох, значно відрізняється від традиційної схеми залу і хорів.

Останню секцію, західну частину церкви, виявили під час останньої кампанії наприкінці літа і задокументована за допомогою фотограмметричних знімків Фото: LWL/L. Cramer/E. Cichy

Нещодавно відкрита церква складається з обширної зали завширшки 8,40 метрів, до якої прилягає прямокутний хор, що простягається на схід. Незвичайна прибудова на сході хору, яку називають надбудовою хору, викликає питання про її потенційну функцію як каплиці або місця поховання.

"Такий план поверху поки що є унікальним у Вестфалії, але відомі подібні церковні будівлі, наприклад, з колегіальних церков у Бонн-Віліху та Нідермюнстері в Регенсбурзіі", — зазначає головний археолог LWL професор, доктор Міхаель Рінд.

Цілком ймовірно, що церква була повністю побудована, про що свідчать сліди штукатурки і пізніша прибудова на півдні. Проте, схоже, що її покинули відносно скоро після завершення будівництва. Розгадка цієї загадки є основним завданням археологів, які оцінюватимуть результати розкопок у найближчі роки.

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