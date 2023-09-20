Світової війни ніколи не буде: як помилка автора бестселера вплинула на мільйони людей

Навесні 1949 року міністри закордонних справ Канади, США та Західної Європи зустрілися у Вашингтоні, щоб підписати Північноатлантичний договір. Багато хто вважав, що договір, який фактично створив військовий альянс, відомий як НАТО, буде недовговічним.

Серед тих, хто не поділяв думку про тривалість військового альянсу, був Ральф Енджелл, британський журналіст і політик, який вважав, що це лише питання часу, коли людство назавжди розпрощається з війною. У своїй книзі "Велика ілюзія" 1910 року Енджелл стверджував, що розвинені країни стають настільки економічно залежними одна від одної, що витрати на міжнародні конфлікти значно перевищують їхні вигоди, пише Big Think.

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Ральф Енджелл, журналіст, письменник, лектор, громадський і політичний діяч, член британського парламенту від Лейбористської партії у 1929–1931 рр., лауреат Нобелівської премії миру 1933 року Фото: Wikipedia

На жаль, його передбачення виявилося хибним: через п'ять років почалася Перша світова війна, а в 1939 році — Друга світова війна. Енджелл сподівався, що Північноатлантичний договір, який прийшов на зміну попереднім спробам об'єднання на кшталт Ліги Націй Вудро Вільсона, нарешті створить стабілізований світовий порядок, про який він писав більшу частину своєї кар'єри.

Для чого потрібна війна

Важко переоцінити, наскільки популярною і впливовою свого часу була "Велика ілюзія". Спочатку опублікована під назвою "Оптична ілюзія Європи", вона розійшлася накладом понад мільйон примірників і перекладена 25 мовами.

Втілюючи позитивізм і прогресизм fin de siècle, заразлива віра Енджелла в мирне майбутнє принесла йому Нобелівську премію миру; в академічних колах науковці заговорили про "норманський ангелізм".

"Війна, — писав він, — більше не має того виправдання, яке вона дає виживанню найсильніших; вона передбачає виживання менш пристосованих. Ідея про те, що боротьба між націями є частиною еволюційного закону людського прогресу, передбачає глибоко помилкове прочитання біологічної аналогії. Войовничі нації не успадковують землю; вони представляють занепадаючий людський елемент".

І все ж на початку 20-го століття переконання у невиправданості війни співіснувало з іншою, суперечливою емоцією: страхом перед конфліктом з Німеччиною. Там століттями романтичної літератури і провокаційної військової теорії люди вчилися прямо протилежному всьому, що відстоював Енджелл: війни не можна уникнути, вона неминуча. Вона не була непотрібною чи помилковою, а стала ключовим аспектом людського досвіду.

В основі тактики генералів Альфреда фон Шліффена і Карла фон Клаузевіца, як стверджує історикиня Барбара Тухман у своїй книзі "Гармати Августа", відзначеній Пулітцерівською премією, лежали філософи, такі як Фіхте, Гегель і Ніцше, "які бачили німецький народ обраним Провидінням для того, щоб посісти найвище місце в історії Всесвіту" і "вести світ до славної долі".

"Велика ілюзія", яку не зрозуміли

Безпрецедентна кривава бійня двох світових воєн серйозно підірвала авторитет Енджелла. Ці події свідчили про те, що світ ставав більш войовничим, а не менш войовничим. Проте деякі вчені наполягають на тому, що "Велику ілюзію" несправедливо відкинули читачі. Вважається, що її основні постулати сьогодні так само цінні, як і тоді, коли книга вперше з'явилася в книгарнях.

Одним з таких дослідників був історик праці Говард С. Вайнрот, який стверджував, що "тезу Енджела про те, що сучасні війни є економічно ірраціональними, спотворили, і тепер читач може прочитати, що вони абсолютно неможливі".

У цьому Енджелл безсумнівно правий: Перша світова війна, що коштувала 208 мільярдів доларів, підготувала ґрунт для Великої депресії, а Друга світова війна перетворила Західну Європу з глобальної наддержави на пішака США.

Перша світова війна перетворила більшу частину Європи на руїни Фото: Wikipedia

"Чим більше ускладнюється наша комерційна система, — писав Енджелл, — тим більше наше спільне процвітання залежить від належного виконання всіх контрактів. Комерційний розвиток широко ілюструє одну глибоку істину (…) предметом суперництва між націями є бізнес, кодекс, який став домінувати в бізнесі, неодмінно повинен домінувати і в поведінці урядів".

"Велика ілюзія" не лише не пояснює світові війни, але й допомагає пояснити, чому вони відбулися. Як у 1910-х, так і в 1930-х роках Німеччина та інші сторони в стані війни опинилися в руках лідерів, які цінували інші речі, окрім бізнесу. Генерали і демагоги ставили на перше місце ідеологію, тоді як королі і королеви наголошували на владі і особистих відносинах з сусідніми імперіями.

Норманський ангелізм сьогодні

Хоча значною мірою забута, праця Ральфа Енджелла залишається актуальною і сьогодні. Як зазначив у своїй статті Міхаель Рюле, член Відділу нових викликів безпеці НАТО, ті ж самі фактори, які сприяли світовим війнам — "надмірний націоналізм, радикальні ідеології і помилковий ізоляціонізм" — сьогодні знову зростають, показуючи необхідність міжнародних миротворчих організацій.

Норманський ангелізм не був статичною доктриною, а еволюціонував протягом життя свого творця. До підписання Північноатлантичного договору Енджелл, за словами Рюле, відійшов від "запобіжної сили економічної взаємозалежності", зосередившись на "принципі колективної безпеки — системи, яка включає потенційне застосування сили проти порушника".

Хоча держави іноді діють всупереч власним економічним інтересам, миротворчий потенціал взаємозалежних економік не варто недооцінювати. Наприклад, політичні аналітики підозрюють, що санкції проти Росії після її вторгнення в Україну відрадили Китай від претензій на Тайвань, острів у Південно-Китайському морі, який голова КНР Сі Цзіньпін хоче возз'єднати з материком.

Водночас ці політологи називають ініціативу КНР "Один пояс, один шлях" — програму розвитку інфраструктури, спрямовану на розширення та ізоляцію сфери впливу Китаю в Східній Азії — можливою стратегією для того, щоб зробити війну із Заходом дешевшою для Китаю, а отже, привабливішою для нього.

Раніше Фокус писав про талісман США, про який всі забули.