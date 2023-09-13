Талісман США, про який всі забули. Хто така Леді Колумбія, перший символ надії Америки (фото)

250 років тому, задовго до капітана Америки, існувало раннє втілення героїчного архетипу Америки, покликаного втілити цінності, які уособлював "Новий світ": Леді Колумбія. До 1890 року її навіть зображували з червоно-біло-синім щитом, прикрашеним білоголовим орлом.

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Перші згадки про Леді Колумбію, спочатку відому як Колумбіна, з'являються наприкінці 17 століття, приблизно за 80 років до доленосного підписання Декларації незалежності в 1776 році. У цей період ще не сформовані Сполучені Штати існували лише як скупчення британських колоній на віддаленому суходолі по той бік Атлантичного океану, пише Grunge.

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Головний суддя колонії Массачусетської затоки Семюел Сьюолл, за даними Національного музею американської історії, почав включати образ Колумбіни — фемінізований образ Колумба, натхненний Христофором Колумбом — у свою поезію, зображуючи її як міфологічну богиню, що символізує цінності, які плекають американські колонії.

Хоча відтоді Колумбія поступилася місцем у центрі уваги Леді Свободі і Дядькові Сему, її образ залишається у колективній свідомості, зокрема, завдяки логотипу кінокомпанії Columbia Pictures.

У випадку з Колумбією, метою було створити класичну міфологію, подібно до таких фігур, як римська богиня Мінерва або грецька богиня Афіна Фото: Wikimedia Commons

Хоча ідея створення божества чи суб'єкта з повітря, що уособлює групу чи націю, може здатися нетрадиційною, такі починання є звичним явищем, про що свідчать талісмани спортивних команд.

У випадку з Колумбією, метою було створити класичну міфологію, подібно до таких фігур, як римська богиня Мінерва або грецька богиня Афіна — фігур, що асоціюються з мудрістю, війною та цивілізаційними мистецтвами, такими як ткацтво та гончарство. Примітно, що зображення Афіни мають разючу схожість з Колумбією. Зокрема, статуя Колумбії в натуральну величину в Смітсонівському національному музеї американської історії демонструє її в шоломі, що нагадує культовий вигнутий головний убір Афіни.

Однією з найнезвичайніших ролей Колумбії, до того, як вона поступово відійшла у небуття, був захист пригноблених і маргіналізованих верств населення Фото: Wikimedia Commons

Колумбія та її образ — молода, вродлива, сильна жінка — могли з'явитися на основі більш ранніх творів мистецтва, що зображують європейське відкриття Північної Америки. Ці твори мистецтва — картини, ескізи тощо — поширювалися серед європейців, які цікавилися подорожами між старим і новим світом. На картині 1600 року під назвою "Алегорія Америки, з нових винаходів нового часу" зображено "Америку" як індіанку, що відпочиває в гамаку, на яку натрапляє європейський мандрівник.

На пізнішій роботі 1662 року, яка також називається "Алегорія Америки", індіанка прогулюється серед образів, що символізують екзотичність і багатство Америки, зокрема саламандри і золотих злитків, а також ангелів у хмарах і кораблів, навантажених товарами, що прямують до Європи.

Лише 1775 року, понад століття потому, Філліс Вітлі згадав про Колумбію у своєму листі до Джорджа Вашингтона, що збіглося з початком Революційної війни у Сполучених Штатах. Як зазначає Obscure History, він відіграв ключову роль в утвердженні образу Колумбії як поетичної богині війни, описаної з "золотим волоссям", що втілює як чоловічі, так і жіночі риси. Згодом, під час війни 1812 року, Колумбія стояла пліч-о-пліч з новим талісманом США — Дядьком Семом.

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У середині 1800-х років Колумбія стала помітною фігурою, пов'язаною з домінуючими проблемами того часу, зокрема з її роллю матері, яка наставляє політиків, що сперечаються між собою. На політичній карикатурі 1860 року, що зберігається в Бібліотеці Конгресу, зображено політика Стівена Дугласа, який перекинувся через коліно, коли вона б'є його по сідницях за пропозицію залишити рішення про рабовласництво на розсуд окремих штатів.

На відомій картині Джона Ґаста 1872 року Колумбія ширяє над караванами вагонів, наче безтілесний дух, і веде їх на захід через неосяжний американський ландшафт. А коли насувалася війна, як, наприклад, під час Першої світової, Колумбія з'являлася на агітаційних плакатах, зазиваючи людей вступати до війська.

Однією з найнезвичайніших ролей Колумбії, до того, як вона поступово відійшла у небуття, був захист пригноблених і маргіналізованих верств населення. Як задокументовано в Obscure Histories, на плакаті 1871 року, де Колумбія захищає китайця від ворожого натовпу, є напис: "Руки геть, джентльмени! Америка означає чесну гру для всіх людей".

На ілюстрації 1881 року зображена Колумбія, яка тепло вітає колону мігрантів, супроводжувана написом: "Колумбія вітає жертв німецьких переслідувань". Її присутність також прикрасила Всесвітню виставку в Чикаго 1893 року, відому як Всесвітня Колумбійська виставка. Проте, приблизно в той час, коли на американських берегах у 1886 році встановили Статуюя Свободи, Колумбія почала втрачати свою актуальність і відійшла в небуття.

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