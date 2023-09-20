"Черевик у відмінному стані": вчені знайшли 2000-літнє взуття залізного віку в австрійській шахті

У стародавній шахті в Дюрнберзі археологи виявили ідеально збережене дитяче взуття. Його стан напрочуд добрий, збереглися навіть залишки шнурівок.

З 2001 року вчені з Німецького гірничого музею в Бохумі та Науково-дослідного музею георесурсів ім. Лейбніца ретельно досліджують стародавню шахту. Ця місцевість відома багатими покладами кам'яної солі (галіту) — ресурсу, який видобували ще в залізному віці, між 1200 і 600 роками до нашої ери, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ключовим фактором, що лежить в основі виняткової збереженості цього дитячого черевичка, є багате на сіль середовище, яке характеризує це місце. Сіль законсервувала взуття, запобігаючи процесам розпаду.

Професор доктор Томас Штельнер, співробітник Німецького гірничого музею Бохума (Deutsches Bergbau-Museum Bochum), високо оцінив постійний внесок музею в наукові дослідження ранніх гірничодобувних промислів.

"Наша дослідницька діяльність у Дюрнберзі десятиліттями надає нам цінні знахідки для наукового дослідження найдавніших гірничих робіт. Знайдений черевик у відмінному стані", — зазначив він.

Хоча це дитяче взуття — не єдина знахідка на цьому місці, її значення полягає в тому, що вона підтверджує присутність дітей у шахті. Примітно, що частина матеріалу, який використовували для шнурівки черевика, напрочуд добре вціліла від руйнівного впливу часу.

Такі знахідки дають неоціненну інформацію про техніку шнурування, яку використовували у ранньому взутті. Судячи з загального дизайну, Штельнер та його колеги припускають, що це взуття походить з другого століття до нашої ери.

Під час розкопок також знайдено додаткові органічні рештки з сусідніх місць. Серед них — фрагменти дерев'яної лопати та залишки хутряного капюшона зі шнурівкою.

"Органічні матеріали, як правило, з часом розкладаються, — додав Штеллнер. — Знахідки, такі як взуття цієї дитини, а також залишки текстилю чи екскременти, подібні до тих, що знайдені в Дюрнберзі, пропонують надзвичайно рідкісне уявлення про життя шахтарів залізного віку. Вони надають цінну інформацію для нашої наукової роботи".

Розкопки на цьому місці триватимуть ще кілька років. Під час цієї тривалої роботи дослідницька група прагне всебічно дослідити весь простір, тим самим реконструювавши цілісну картину життя в шахті залізного віку. Відкриття, зроблені тут, слугують важливими елементами для заповнення історичних прогалин, які залишаються невловимими через альтернативні джерела.

Раніше Фокус писав, що люди могли носити взуття 148 000 років тому. Про це свідчать древні сліди ніг.

А також ми розповідали про 3200-річну мумію, одягнену в незвичайні штани, схожі на сучасні джинси. її знайшли в Китаю.