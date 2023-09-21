Метелики в животі. Створено карту кохання: де в організмі з'являються різні реакції на це почуття (фото)

Вчені виокремили 27 видів любові й організм людини реагує на них по-різному.

Любов можна відчувати різними способами — від появи "метеликів" у животі до поколювання в паховій ділянці. Вчені з Університету Аалто, Фінляндія, виділили 27 різних видів любові, яку може відчувати людина, а також назвали точні ділянки в організмі, на які вони впливають, пише Daily Mail.

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Учені провели дослідження на основі опитування сотень учасників, як чоловіків, так і жінок, щоб визначити, як різні види кохання викликають різні відчуття в організмі людини. Для цього учасникам запропонували розфарбувати силует людського тіла, щоб показати, де саме виникають ті чи інші реакції на різні види кохання, а також описати свої фізичні та психологічні відчуття.

Як показало дослідження, незважаючи на те, що більшість видів любові краще відчуваються нашим мозком, вони також чинять сильний вплив на різні ділянки тіла.За словами вчених, види любові мають діапазон відчуттів від слабких до дуже сильних.

Любов можна відчувати різними способами — від появи "метеликів" у животі до поколювання в паховій ділянці Фото: Daily Mail

Виявилося, що пристрасне кохання є найсильнішим видом кохання і впливає на всю верхню частину тіла, мозок і пахову ділянку. Тобто відчуття цього кохання сильніші саме в цих частинах організму. Найменше впливає на відчуття в мозку й тілі любов до незнайомих людей і Бога.

Відчуття в організмі, які виникають унаслідок універсальної любові та батьківської любові Фото: Daily Mail

За словами вчених, кохання між людьми можна розділити на сексуальне і несексуальне. Особливо близькі один до одного види кохання, які мають сексуальний підтекст. Саме вони викликають найбільш сильні переживання та емоції.

Також учені виявили сильний зв'язок між фізичною та розумовою інтенсивністю емоцій. Що сильніше любов відчувається в тілі, то сильніше вона відчувається нашим мозком і то вона приємніша. За словами авторів дослідження, відчуття у верхній частині тіла стають слабшими, якщо йдеться не про типи кохання, що викликають сильні емоції.

Відчуття в організмі, які виникають унаслідок пристрасного кохання і справжнього кохання Фото: Daily Mail

Важливо зазначити, що більшість учасників цього дослідження були жінками з вищою освітою. Тому вчені визнають, що результати могли б бути іншими, якби респонденти представляли ширші категорії людей.

Наприклад, якби опитування проводили серед дуже релігійних людей, то любов до бога була на першому місці за рівнем відчуттів і була б найсильнішою. Те саме стосується і батьків, якби опитували тільки їх, то любов до дітей була б найсильнішою, кажуть учені.

Серед типів любові, які вчені виділили, були пристрасна любов, звичайна любов, любов до людей, до дітей, до тварин, до себе, до своєї країни, до Бога та інші види любові.

Відчуття в організмі, які виникають через різні види кохання Фото: Daily Mail

Фокус уже писав про те, чому жінки віддають перевагу веселим чоловікам. Як показало дослідження, чоловіки з почуттям гумору мають більше шансів зав'язати стосунки з жінками.