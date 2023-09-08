Середньовічне квір-кохання: вчені побачили гендерне розмаїття у Франції 15 століття

Гендер та гендерна ідентичність були темами постійного суспільного дискурсу протягом століть. Свіжий погляд на середньовічний французький наративний текст дозволяє припустити, що гендерні складнощі, які спостерігалися шість століть тому, схожі на сучасні.

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Брук Фіндлі, доцентка, що спеціалізується на вивченні французькій мові та жіночих, гендерних і сексуальних дослідженнях в Університеті штату Пенсильванія в Алтуні, виділяє історичну перевагу гендерного розмаїття. Вона додає, що відмінність між гендером і біологічною статтю, а також визнання того, що гендер не піддається простій бінарній класифікації, збереглося в різних культурах і епохах. Важливо, що розуміння гендеру постійно еволюціонувало, що робить сучасні припущення менш застосовними до історичних контекстів, пише Phys.org.

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У своєму нещодавньому дослідженні Фіндлі заглиблюється в образ "Сталевого серця" у французькому романі 15 століття "Персефорест". Використання в тексті як чоловічих, так і жіночих займенників на позначення "Серця" зі сталі в поєднанні з намаганнями персонажа пояснити свою гендерну ідентичність іншим вказує на плинність, що виходить за межі традиційної бінарної системи "чоловік-жінка". Прикметно, що виклики, з якими стикається "Сталеве серце", віддзеркалюють сучасний досвід ЛГБТК+-спільноти.

На тлі постійних дебатів і законів, що стосуються трансгендерних питань у Сполучених Штатах, Фіндлі нагадує нам, що трансгендерні та небінарні люди існували протягом всієї історії, їхні історії вписані в аннали часу.

Фіндлі пояснює, що термін "роман" у середньовічній науці означає світську оповідь, написану народною мовою для широкої читацької аудиторії. Хоча "Персефорест" написаний французькою мовою, він спирається на кельтську міфологію і розгортається в доартурійській Британії, ймовірно, в регіоні, що відповідає сучасній Бургундії.

У досліджуваному фрагменті "Perceforest" "Сталеве серце" спочатку з'являється як куртуазна дівчина, на ім'я Неронес, яка закохується в Золотого Лицаря. Однак їхнє кохання руйнується, коли Неронес викрадає її ревнивий наречений і піддає фізичному насильству його сестра.

Після інсценування власної смерті, щоб уникнути мук, Неронес переживає символічне переродження, змінюючи свою зовнішність, затемнюючи шкіру — риса, що асоціювалася з маскулінністю в ту епоху. Потім вона приймає образ "Сталевого серця".

Попередня інтерпретація Фіндлі зображувала "Сталеве серце" як жінку, що переодягається. Однак у цьому дослідженні вона переосмислює текст, не припускаючи гендерної приналежності персонажа.

Золотий Лицар зустрічає різнобарвного звіра, від Perceforest Фото: Public Domain

Ця переоцінка показує, що в тексті використовуються займенники "він" і "вона" для позначення "Серця" зі сталі після трансформації персонажа, іноді в межах одного речення. Французька мова, як зазначає Фіндлі, рясніє гендерними маркерами, присутніми не лише у займенниках, а й у прикметниках та дієслівних формах.

Таке навмисне і систематичне змішування займенників для "Сталевого серця" різко контрастує з трактуванням інших персонажів у "Персефоресті" і є надзвичайно рідкісним для текстів тієї епохи. Це наштовхує на роздуми про можливість квір-романтичних стосунків.

Спроби персонажа артикулювати свою ідентичність настільки ж заплутані, як і використання займенників. Спочатку "Сталеве серце" намагається донести свою ідентичність до Золотого Лицаря через серію наративів снів, в яких він з'являється і як чоловік, і як жінка.

Пізніше, коли Королева Фей запитує про їхню гендерну приналежність, "Серце" відмовляється давати пряму відповідь, натомість просять королеву "вислухати [їхню] історію". Вони розповідають свою історію у розлогому вірші, покладеному на музику.

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Фіндлі зазначає, що роман залишає відкритими питання щодо почуттів закоханих у зв'язку з нав'язуванням королевою гендеру в "Сталевому серці". Попри відновлення королевою гендерного "порядку" у фіналі роману, це означає, що ні "Сталеве серце", ні Золотий Лицар не бажали такого результату, що є невирішеним фіналом.

Цей наратив слугує гострим нагадуванням про те, що прагнення контролювати чи обмежувати гендерне розмаїття, а також побоювання щодо різноманітних проявів гендерної ідентичності, виходять за межі сучасності.

Вивчаючи історичні джерела без упереджених уявлень, можна отримати уявлення про історичні погляди на гендерне розмаїття, виявивши, що поняття гендеру завжди було складним і багатогранним, не піддаючись спрощеним категоризаціям.

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