Древні боги сплять на дні: археологи виявили затонулі храми й артефакти поблизу Єгипту (фото)

У затопленому місті біля узбережжя Єгипту виявлено два стародавні храми, один із яких присвячений єгипетському божеству Амону, а інший — грецькій богині кохання Афродіті.

Про останнє відкриття Єгипті офіційно оголосили у вівторок в пресрелізі Європейського інституту підводної археології (IEASM). Воно відбулося після того, як у 2000 році дослідницька група знайшла давно втрачене портове місто Тоніс-Гераклеон у затоці Абукір. Нещодавно виявили руїни храму, розташовані в південному каналі цього стародавнього міста, пише Arkeonews.

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Примітно, що залишки Тоніс-Гераклеона лежать під водою, на відстані 7 кілометрів від сучасного єгипетського узбережжя. Протягом багатьох століть це місто слугувало головним середземноморським портом Єгипту до заснування Александрії Александром Македонським у 331 році до н. е.

Під керівництвом Франка Годдіо, французького морського археолога, команда підводних археологів розпочала подальші дослідження в межах стародавнього портового міста Тоніс-Гераклеон. Храм, про який йдеться, присвячений єгипетському богу повітря Амону. Його руйнування пов'язують з катастрофічною подією, яка, як вважають у IEASM, сталася в середині другого століття до нашої ери.

Каскад подій, включаючи підвищення рівня моря, землетруси і подальші приливні хвилі, що викликали розрідження землі, призвели до занурення значної ділянки дельти Нілу площею 110 квадратних кілометрів, фактично поглинувши місто Тоніс-Гераклеон.

Ці знахідки пролили світло на безліч дорогоцінних предметів, що походили з храмової скарбниці Фото: Christoph Gerigk ©Franck Goddio/Hilti Foundation

Ці знахідки пролили світло на безліч дорогоцінних предметів, що походили з храмової скарбниці. Серед них були срібні ритуальні інструменти, розкішні золоті прикраси та витончені алебастрові місткості, призначені для парфумів і мазей.

Археологічні розкопки, проведені у співпраці з командою Годдіо та Департаментом підводної археології Міністерства туризму і старожитностей Єгипту, виявили підземні споруди, що підтримуються напрочуд добре збереженими дерев'яними стовпами і балками, датованими 5 століттям до нашої ери.

Франк Годдіо, президент IEASM і керівник розкопок, висловив своє глибоке захоплення відкриттям цих об'єктів: "Надзвичайно зворушливо виявити такі делікатні об’єкти, які збереглися неушкодженими, попри жорстокість і масштаби катаклізму".

Відкриття стали можливими завдяки розробці та використанню нових технологій геофізичної розвідки, які можуть виявляти порожнини та об’єкти, "поховані під шарами глини товщиною в кілька метрів", — повідомили в інституті.

Крім того, храм, присвячений грецькій богині кохання Афродіті, виявлений завдяки знахідкам різних бронзових і керамічних ідолів. Ця знахідка має неабияке історичне значення, оскільки підкреслює присутність греків, яким було дозволено займатися торгівлею і засновувати поселення в межах міста в епоху фараонів династії Саїт (664 — 525 рр. до н. е.).

Також виявлено зброю, яка, як вважають, належала грецьким найманцям. "Вони захищали доступ до королівства в гирлі Канопічного рукава Нілу. Ця гілка була найбільшою і найкращою судноплавною в давнину", — пояснили в IEASM.

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