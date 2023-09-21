Позбавить обличчя страшних шрамів. Учені знайшли ефективний спосіб боротьби з акне

Поширена хвороба, що перетворює показ на люди на психологічні тортури для мільйонів підлітків і дорослих, схоже, скоро стане легко виліковною за допомогою незвичайного відкриття.

Акне — це не просто косметична проблема, воно щодня призводить до емоційних розладів і зниження впевненості в собі у 800 млн підлітків і дорослих у всьому світі. Однак, можливо, на горизонті з'явилися обнадійливі новини. Дослідники з Університету Південної Австралії запропонували новий спосіб лікування акне — використання наночастинок для доставки лікарських препаратів, пише Technology Networks.

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Дослідники зосередили свою увагу на антибактеріальній сполуці під назвою наразин. Ця сполука не є новою, її зазвичай використовують у тваринництві для лікування бактеріальних інфекцій, що робить її застосування для лікування акне абсолютно новим і незвичайним підходом. Учені ввели наразин у наночастинки — неймовірно маленькі частинки, приблизно в 1000 разів менші, ніж пасмо людської волосини. Потім вони нанесли наявних у них наразин у вигляді гелю на певні ділянки шкіри, уражені акне.

Одна з проблем наявних препаратів для лікування акне полягає в тому, що вони часто погано вбираються в шкіру, а деякі з них можуть мати неприємні побічні ефекти. Однак застосування наночастинок дало змогу збільшити всотування препарату в 100 разів порівняно з прийомом наразину на водній основі. Це дає змогу препарату ефективніше впливати на подразнювальні плями від акне, які важко піддаються лікуванню.

На думку професора Санджая Гарга, одного з провідних дослідників, цей метод із використанням наночастинок може стати революційним. Він ефективніший у досягненні цільових зон і використовує ліки, які значною мірою успішно застосовуються в іншій галузі, хоча вони ще й не були випробувані для лікування акне.

Це дослідження є лише першим, нехай і перспективним, кроком на шляху до лікування цієї масштабної та неприємної недуги. Необхідні додаткові дослідження для повного розуміння довгострокових і можливих побічних ефектів цього нового методу лікування. Однак якщо подальші дослідження виявляться успішними, можливо, незабаром ми отримаємо ефективніший спосіб боротьби з акне, який принесе користь мільйонам людей в усьому світі, які страждають на це захворювання. Це стане практичною альтернативою наявним методам лікування, особливо для тих, хто не зміг домогтися позитивного ефекту від них.

Це дослідження пропонує інноваційний підхід до лікування поширеного й емоційно важкого захворювання, потенційно виключаючи побічні ефекти, якими славляться нинішні способи його лікування. Використання наночастинок для поліпшення всмоктування ліків може зробити революцію в лікуванні не тільки акне, а й інших шкірних захворювань. Однак, як і у випадку з усіма новими досягненнями в галузі медицини, необхідні додаткові дослідження для підтвердження їхньої ефективності й безпеки.

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