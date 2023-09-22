Заведе за межу бідності. Новий тренд збільшує кількість самовпевнених майбутніх банкрутів

Шлях до легких грошей, який вважається багатьма, насправді загрожує його послідовникам банкрутством, погіршенням фінансового становища і навіть злиднями, виявило нове дослідження.

Ідея того, що ми можемо стати багатими просто думаючи про це, звучить доволі заманливо. Кожен із нас не відмовився б стати мільйонером, не докладаючи до цього особливих зусиль. Однак нове дослідження показує, що занадто сильна віра в цю концепцію скоріше може завдати шкоди фінансовому благополуччю. Дослідники вивчили, як віра в "маніфестацію" — ідею про те, що думки здатні стати матеріальними і можуть впливати на реальність, насправді впливає на фінансовий успіх, пише ScienceAlert.

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Під час дослідження було опитано понад 1000 осіб у США, і з'ясувалося, що близько третини з них вірять у силу маніфестації. Ці люди також вважають себе успішними як зараз, так і в майбутньому. Однак дослідники не знайшли конкретних доказів того, що ці люди були успішнішими в ключових аспектах свого життя порівняно з тими, хто не дотримувався подібних переконань.

Далі в дослідженні зазначається, що люди, які твердо вірять у маніфестацію, схильні до більш ризикованих фінансових рішень. Наприклад, вони більш схильні вкладати гроші в нестабільні інвестиції, як-от криптовалюти або схеми "швидкого збагачення". Ця група також частіше стикалася з банкрутством у минулому.

Цікаво, що в дослідженні зазначається, що віра в маніфестацію залишається сильною навіть тоді, коли люди опиняються в складній фінансовій ситуації. Це може бути проблематично, оскільки може призвести до зайвої самовпевненості та прийняття неправильних фінансових рішень в особливо важливі моменти. Однак дослідники також зазначають, що позитивний настрій і оптимізм, супутній цій впевненості, не є чимось поганим. Ці риси характеру можуть бути корисними для психічного благополуччя людини, якщо вони обґрунтовані реальністю.

Ще один ключовий момент дослідження полягає у впливі соціальних мереж на подібне самопереконання та популяризацію так званих способів швидкого і легкого збагачення. Оскільки ми дедалі більше орієнтуємося на досягнення привабливої зовнішності, багатства і слави — почасти завдяки тому, що бачимо в Інтернеті, люди можуть стати більш сприйнятливими до спокуси легкого успіху. Дослідники зазначають, що тільки на сайті TikTok відеоролики з тегом "маніфестація" станом на травень 2023 р. були переглянуті понад 34 млрд. разів.

Отже, який висновок можна зробити з цього важливого дослідження для себе? Хоча позитивний погляд на життя не шкідливий, надто сильна віра в силу маніфестації може призвести до ухвалення ризикованих і невигідних фінансових рішень, що в перспективі можуть поставити під загрозу ваш бюджет або бюджет вашої родини.

Дослідники рекомендують продовжити вивчення впливу лідерів думок, які пропагують подібні практики в таких відповідальних сферах, як вибір професії та фінансові інвестиції. Рекомендується з обережністю ставитися до порад із таких джерел, оскільки немає переконливих доказів того, що маніфестація зробить вас багатим, а деякі дані свідчать про те, що вона може навіть зашкодити вашим фінансам і поставити під загрозу сам факт вашого виживання у світі, де гроші — запорука того, що ви не проведете найближчим часом у голодний час.

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