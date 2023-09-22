Цілували не просто так: історики пояснили, що означали поцілунки у Стародавній Греції (фото)

В античній Греції поцілунок був поширеним привітанням, яке варіювалося залежно від соціального статусу. Хоча він символізував прихильність у дружбі та родинних зв'язках, публічні романтичні поцілунки не схвалювалися.

У літописах Стародавньої Греції поцілунок не мав сучасних конотацій романтики та інтимності. Скоріше, це було звичайним привітанням серед знайомих і знаком пошани, пише GreekReporter.

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Греки ретельно дотримувалися правил розміщення поцілунків на тілі, які залежали від соціального статусу людей та характеру їхніх стосунків.

Поцілунки, однак, не були лише жестом поваги, вони також просякнуті глибокою любов'ю. В епосах Гомера поцілунок часто зображувався як символ глибоких зв'язків дружби чи спорідненості. Батьківська любов знайшла гостре вираження через поцілунок, і батьки часто використовували його, щоб виявити свою прихильність до дітей. Ба більше, чоловічі дружні стосунки часто скріплювалися обміном поцілунками.

Стела, що зображає сумне прощання чоловіка і дружини Фото: Wikimedia Commons

Геродот Галікарнаський, видатний історик, який жив між 484 та 425 роками до н. е., описав практику поцілунку як звичного привітання серед персів Ахеменідів, які панували над багатьма країнами Середземномор'я. За його свідченнями, коли зустрічалися рівні, вони мовчки обмінювалися поцілунками в губи. На зустрічі осіб різного рангу достатньо було поцілунку в щоку, тоді як значна нерівність спонукала нижчу особу вклонитися і засвідчити свою покірність.

На відміну від сучасності, де поцілунки переважно уособлюють романтичні почуття, у Стародавній Греції такі прояви прихильності не схвалювалися на людях. Ініціювання романтичних поцілунків, особливо з боку жінок, ризикувало бути неправильно витлумаченим як ознака розбещеності чи інших небажаних атрибутів.

Серед безлічі форм вітальних жестів, які спостерігалися протягом історії, рукостискання посідає чільне місце. Ця істина була однаково справедливою і для світу Стародавньої Греції, де рукостискання було найпоширенішим привітанням.

Найдавніші свідчення ролі рукостискання як жесту привітання можна простежити на давньогрецькій скульптурі, зокрема, на поховальному найкосі з місця поховання Агафона і Сосикрата.

Згадки про рукостискання також можна знайти в епосі Гомера "Іліада", який датується приблизно 800 роком до нашої ери. У ній рукостискання змальовується як символ угоди чи клятви, як пропозиція розради скорботній людині чи як свідчення довіри.

Важливо, що акт рукостискання в Стародавній Греції символізував рівність сторін, що беруть участь у ньому. Божества вітали одне одного рукостисканням, воїни підтверджували цим жестом свою надійність, а атлети в дусі взаємної поваги скріплювали рукостисканням своє суперництво.

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