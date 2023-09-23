Шестикутна "піраміда" бронзової доби не схожа на все, що знаходили раніше у Великому Степу (фото)

Зовнішні стіни шестикутної піраміди прикрашені петрогліфами, на яких зображено безліч тварин, включаючи верблюдів і коней.

Під час нещодавнього археологічного відкриття серед розлогих ландшафтів Казахстану дослідники розкопали надзвичайну шестикутну споруду, якій 3800 років. Хоча в народі її називають "пірамідою", ця пам'ятка бронзової доби різко контрастує з височенними спорудами Єгипту. Вважається, що знайдена скромна споруда заввишки приблизно 3 метри слугувала місцем поховання еліти, пише Live Science.

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Відкриття, унікальне для Євразійського степу, зробили на території Східного Казахстану цього року. Улан Уміткалієв, завідувач кафедри археології та етнології Євразійського національного університету, очолює розкопки на цьому місці. Яскрава шестикутна форма споруди характеризується розміщенням масивних мегалітів, кожен з яких важить до 1 тонни (0,9 метричної тонни), на її кутах.

Зовнішні кам'яні стіни споруди, які археологи називають "пірамідою" або "ступінчастою пірамідою", мають шестикутну форму. Інтригує те, що її внутрішні стіни утворюють лабіринтовий прохід, який веде до центральної могили. Частини цієї загадкової споруди колись були приховані під земляним насипом, що залишає відкритим питання про те, чи мала вона колись дах, чи залишалася під впливом стихії.

Радіовуглецевий аналіз органічних решток піраміди вказує на те, що споруда побудована в 19 столітті до нашої ери Фото: Ulan Umitkaliyev

Люди, які жили в цьому регіоні в той час, будували багато могил і кам'яних пам'ятників, а також займалися обробкою металу і виготовленням ювелірних виробів. Їхнє господарство могло бути частково скотарським — випасання великої кількості тварин у євразійських степах.

Зовнішні стіни піраміди прикрашені петрогліфами, або наскальними зображеннями різних тварин, включаючи верблюдів і безліч коней. Кінські кістки знайшли неподалік від піраміди, і, ймовірно, в той час в цьому районі процвітав культ коня.

За словами Уміткалієва, радіовуглецевий аналіз органічних решток піраміди вказує на те, що споруда побудована в 19 столітті до нашої ери.

Обкладене каменем поховання в центрі піраміди Фото: Ulan Umitkaliyev

"Подібні пам'ятки зустрічаються на території Казахстану, особливо в Центральному Казахстані", — сказав дослідник.

Розкопки на місці знахідки і аналіз її залишків тривають, але поки археологи знайшли кераміку, жіночі золоті сережки та інші ювелірні вироби. Наразі невідомо, чи залишилися там людські останки.

Нещодавно відкрита піраміда знаходиться в Кирикунгірі, районі, який містить низку стародавніх могил і пам'ятників. Вона знаходиться поблизу села Токтамис, де вчені Євразійського національного університету ведуть розкопки з 2014 року.

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