Сотні олійних ламп Стародавньої Греції знайшли в місті Айгай: найстарішій 3 тисячі років (фото)

Стародавнє місто Айгай, одне з 12 міст, заснованих народом айолів, також відоме як важливе релігійне місце. Обнесене стіною стародавнє місто (асти) розкинулося на 800 000 га.

Під час розкопок у стародавньому місті Айгай, розташованому поблизу села Юнтдаги Кьоселер провінції Маніса на заході Туреччини, знайдено сотні масляних ламп, найновішій з яких 1800 років, а найстарішій — 2500 років, пише Arkeonews.

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Назва "Айгай" походить від того ж кореня, що й давньогрецьке слово "айга" (коза) і означає "земля, де багато кіз". Стародавнє місто, назва якого походить від грецького слова "аіга" (коза), часто називають "містом кіз", що не дивно, враховуючи його велику висоту і скелястість. Як свідчить його назва, економіка міста базувалася на тваринництві.

Цьогорічні розкопки в стародавньому місті зосереджувалися на районі храму Афіни, до фундаменту якого вдалося дістатися у 2021 році.

Під час цьогорічних розкопок у стародавньому місті знайдено сотні олійних ламп, особливо в ямі, відомій як міське сміттєзвалище Фото: DHA

Викладач кафедри археології факультету науки та літератури Університету Маніса Челал Баяр професор Юсуф Сезгін повідомив, що під час цьогорічних розкопок у стародавньому місті знайдено сотні олійних ламп, особливо в ямі, відомій як міське сміттєзвалище.

Отримані дані свідчать про те, що оливкову олію використовували як паливо в сотнях ламп у стародавньому місті, найновішим з яких 1 800 років, а найстарішим — 2 500 років.

Професор Юсуф Сезгін зазначив: "Розкопки 2023 року розпочалися в середині травня і активно тривають. Їх в місті інтенсивно проводять з 2004 року. Під час досліджень ми натрапили на велику кількість ламп. Однією з найфундаментальніших потреб людини є житло, а відповідною потребою є власне освітлення. Освітлення житла в темну пору доби є основною вимогою. Ми знайшли багато олійних ламп, особливо в сміттєвій ямі, яку ми розкопали в місті у 2015 році. Ці лампи розбиті та пошкоджені, і їх викинули. Відреставрувавши їх, ми отримали багато артефактів".

Отримані дані свідчать про те, що оливкову олію використовували як паливо в сотнях ламп у стародавньому місті, найновішим з яких 1 800 років, а найстарішим — 2 500 років Фото: DHA

Археолог додав: "Паливо, яке використовують у цих лампах, є насамперед оливкова олія, яка стала основним ресурсом у давнину. Оливкова олія в давнину виконувала дві основні функції. По-перше, вона використовувала як паливо для освітлення в лампах, а по-друге, використовувалася для змащування тіла. Рідше її використовували в кулінарії. Ці світильники відкривають нам багато нового. Земля античного міста придатна для вирощування оливкової олії. Окрім оливкових дерев, в Айгаї ми також виявили значну присутність фісташкових дерев. До недавніх часів у багатьох районах поблизу античного міста існували майстерні, які виробляли фісташкову олію. Фісташкову олію використовували переважно в кулінарії".

Зазначивши, що в них є ще багато добре збережених олійних ламп, професор Сезгін заявив, що ці артефакти виставлять, коли відкриється музей Маніси.

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