Повернення місії OSIRIS-REx: про що розкажуть 60 грамів ґрунту, зібраних на астероїді Бенну

По 60 грамах космічного ґрунту, отриманих за допомогою космічного апарату OSIRIS-REx, можна буде дізнатися про те, як формувалися планети. Кожного вересня, наближаючись до Землі, навколоземний астероїд Бенну викликає метеоритні дощі.

Минуло 20 років відтоді, як представники НАСА обрали місію OSIRIS-REx для дослідження поверхні навколоземного астероїда Бенну. І ось тепер цей посадковий апарат повертається з 60 грамами ґрунту. Про це повідомляє Space.com.

Вченим не терпиться почати дослідження отриманих зразків, оскільки Бенну — це релікт ранньої Сонячної системи. Поверхня його ґрунту може розповісти про те, як формувалися планети. За зразками можна буде навіть встановити будівельні блоки, які сприяли виникненню життя на Землі. Але жодних свідчень чогось біологічного чекати не доводиться.

Бенну — невеликий темний об'єкт із сухою гарячою поверхнею. Ознак води на ньому немає.

"Це стародавня мертва скеля, яку буде дуже цікаво вивчати з низки причин, не пов'язаних із біологією", — сказав науковий співробітник місії OSIRIS-REx Джейсон Дворкін.

Кожного вересня Бенну проходить досить близько до навколоземної орбіти, що викликає метеоритні дощі в південній півкулі Землі. На думку вчених, сиплються шматочки розміром від сантиметра до міліметра. У 2019 році вони шукали елементи метеоритного дощу в Австралії, Чилі, Новій Зеландії, Південній Африці та Намібії.

Знайшли кілька, але все ж якихось переконливих доказів того, що вони прилетіли з астероїда Бенну, не виявилося.

Нагадаємо, що зонд NASA доставив на Землю капсулу зі зразком ґрунту астероїда Бенну. OSIRIS-REx скинув її з висоти 102 тис. км. Дослідники переконані, що хімічним елементам на Бенну близько 4,5 млрд років.

Також повідомлялося, що астероїд Бенну ледь не знищив космічний апарат NASA.