"Таємниці Сонячної системи": вчені розповіли, що буде з ґрунтом, зібраним на астероїді Бенну

Зібраний за допомогою апарату OSIRIS-REx зоряний пил цінний тому, що це матеріал, з якого формувалася Сонячна система. Вважається, що подібні космічні об'єкти залишалися незмінними протягом 4,5 млрд років.

Подолавши 6,21 млрд кілометрів за сім років, космічний апарат НАСА OSIRIS-REx доставив на Землю капсулу дорогоцінного зоряного пилу з астероїда Бенну. Про це повідомляє Science alert.

Повернення місії OSIRIS-REx на землю зі зразками ґрунту астероїда Бенну називають неймовірним досягненням і подвигом інженерної думки. Однак, попри те, що капсула прибула на землю, все ж ще попереду багато роботи.

Вчені сподіваються, що аналіз космічного ґрунту розповість про те, як формувалися планети та зароджувалася Сонячна система.

Головний дослідник OSIRIS-REx Данте Лауретта з Університету Арізони назвав цю подію не тільки успіхом людей, які стоять за конкретною місією, а й науки загалом.

"Тепер у нас є безпрецедентна можливість проаналізувати ці зразки й заглибитися в таємниці нашої Сонячної системи", — заявив він.

Після того, як капсулу забрали з пустелі в штаті Юта, її перевезли в портативний чистий комплекс, щоб звести до мінімуму домішки земних хімічних елементів. У капсулі міститься приблизно 250 грамів матеріалу.

У стерильне приміщення допускали тільки шістьох осіб у спеціальних костюмах. Їхня роль полягала в тому, щоб розібрати капсулу і водночас не відкрити контейнер для збору зразків із поверхні астероїда. Згодом у Космічному центрі ім. Ліндона Джонсона каністру з астероїда обережно відкриють і опишуть отримані зразки. Потім деякими частинами поділяться з науковцями з усього світу. НАСА опублікує результати попереднього аналізу 11 жовтня.

Ґрунт астероїда Бенну цінний тому, що являє собою матеріал, з якого формувалася Сонячна система. Вважається, що подібні космічні об'єкти залишилися незмінними з часів їхнього утворення, а це близько 4,5 млрд років тому.

Є чимало зразків космічних порід, які якимось чином дісталися земної поверхні. Але зразки, зібрані апаратом OSIRIS-REx, особливі.

За словами мінералога Ніка Тіммса з Університету Кертіна в Австралії, хімічний склад метеоритів швидко змішується з елементами в атмосфері Землі, з водою та іншими елементами. Однак зібрані зразки на поверхні Бенну бездоганні в цьому відношенні.

"Ми зможемо багато чого розповісти про те, що відбувалося, коли Сонячна система була нічим іншим, як пилом і газом, а також про процеси, які об'єднали планети та створили інгредієнти для життя на Землі", — зазначив дослідник.

Є припущення, що елементи, необхідні для життя, опинилися на Землі завдяки астероїдному бомбардуванню на ранніх етапах історії Сонячної системи. Вивчення астероїдного ґрунту може допомогти перевірити цю гіпотезу.

Можна буде дізнатися, які мінерали й молекули були в ранній Сонячній системі.

У 2020 році космічний апарат Хаябуса-2 доставив на Землю 5,4 грама матеріалу з астероїда Рюгу. Але з цієї крихітної жменьки вчені змогли почерпнути чимало цікавого. Зокрема, виявили елементи зоряного пилу, який старший за Сонячну систему.

Нагадаємо, що місія OSIRIS-REx повернулася на Землю після збору ґрунту з астероїда Бенну.

Також повідомлялося, що з'ясувалося, що станеться, якщо астероїд Рюгу впаде на Землю.