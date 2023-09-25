Прикордонна служба США без розголосу виклала 10 роликів з НЛО: ексофіцер розвідки визнав загрозу (відео)

На кадрах показано винищувач, за яким слідує незрозуміла летюча куля, а також щось схоже на гвинтовий дельтаплан. Ще одна куля зависла біля припаркованої 16-колісної вантажівки.

Митна і прикордонна служба США, співробітники якої працюють для того, щоб не пустити в країну терористів разом з їхньою зброєю, опублікувала 10 відеороликів, на яких непізнані літаючі об'єкти дивним чином переміщаються в повітряному просторі. Про це повідомляє The Daily Mail.

Відео було викладено 9 серпня, причому без якихось пояснень, прес-релізів та іншого контексту. Однак на початку цього тижня їх виявили ентузіасти з НЛО та онлайн-дослідники.

Записи НЛО, опубліковані у США

На кадрах показано винищувач, за яким слідує незрозуміла літаюча куля, а також щось схоже на гвинтовий дельтаплан. Ще одна літаюча куля зависла біля припаркованої 16-колісної вантажівки.

Про час і місце цих спостережень відомо небагато.

Оприлюднення цих матеріалів послідувало за зростанням напруженості у Вашингтоні щодо такої табуйованої теми, як НЛО.

В урядових офісах тепер відкрито вивчають згадані повітряні загадки. Один із колишніх високопоставлених співробітників розвідки США навіть назвав ці незвичайні явища "проблемою національної безпеки".

Відеозаписи були оприлюднені після запиту, який передбачений законом про вільний доступ до інформації (FOIA).

Але, мабуть, найважливіше — це те, що поява цих відеозаписів підтверджує, хоча й негласно, що інфрачервоне відео НЛО 2013 року детально вивчали.

Кріс Меллон, колишній співробітник міністра оборони з розвідки, назвав цю публікацію вельми значущою.

Повітряна куля слідує за винищувачем

"Це допоможе громадськості зрозуміти, з чим стикаються наші військовослужбовці по всьому світу", — зазначив він, додавши, що з боку Міністерства оборони щомісяця надходить від 50 до 100 повідомлень про НЛО. І це відбувається по всьому світу.

За його словами, це допоможе людям краще зрозуміти, чому Конгрес серйозно ставиться до такого питання, і чому це важливо з точки зору національної безпеки.

Нагадаємо, що NASA опублікувала перший звіт про НЛО.

Також повідомлялося, що 12 вересня небо у Великій Британії уразив гігантський "хмарний спалах".