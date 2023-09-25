Дозволить раніше виявити й почати лікування. Виявлено абсолютно новий тригер хвороби Паркінсона

Дослідники вважають, що він дасть змогу набагато раніше розпізнавати хворобу і надасть кращу терапевтичну стратегію.

Вчені десятиліттями намагаються розгадати таємницю хвороби Паркінсона, але поки марно. З кожним разом дослідникам вдається дізнатися дедалі більше деталей, проте до кінця зрозуміти, чим вона спричинена і як її лікувати — на жаль, не виходить, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені з Північно-Західного університету в США виявили, що хвороба Паркінсона насправді може виникати набагато раніше, ніж раніше вважали вчені — їм вдалося виявити ранній тригер. Під час роботи вчені зі США та Канади проаналізували нейрони пацієнтів із хворобою Паркінсона і виявили в них раннього винуватця симптомів захворювання, які можуть проявитися раніше за інших.

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За словами співавтора дослідження, нейробіолога Дмитра Крайнца, цей новий тригер являє собою порушення роботи зв'язків між нейронами, які керують виробленням дофаміну. Згодом це призводить до накопичення токсичної хімічної речовини, яка потім може викликати пошкодження дофамінергічних нейронів, що характерно для хвороби Паркінсона.

Автори дослідження зазначають, що їм вдалося показати, що дофамінергічні зв'язки насправді порушуються до того, як відбувається загибель нейронів. Тепер учені вважають, що вплив на дисфункціональні зв'язки ще до того, як нейрони зруйнуються, може "стати найкращою терапевтичною стратегією".

Учені вивчили пошкодження нейронів і синапсів у пацієнтів із хворобою Паркінсона Фото: Neuron

Сьогодні вчені змогли дійти єдиного консенсусу, який передбачає, що проблеми з переробкою зношених мітохондрій у мозку спричиняють втрату нейронів, яка, своєю чергою, призводить до хвороби Паркінсона і симптомів, які слідують за цим.

Більш ранні дослідження вже виявили, що мутації у двох генах, Parkin і PINK1, які заважають їм правильно виконувати свою роботу, призводять до набагато вищого ризику розвитку хвороби Паркінсона. Автори нового дослідження вважають, що їм вдалося доповнити ці знання, підкресливши, що мутації гена Parkin відповідальні за порушення зв'язків.

За словами Крайнц, це новий механізм, про який раніше вченим не було відомо, і він, ймовірно, є найбільш ранньою ознакою того, що хвороба Паркінсона починає поширюватися. Крім того, результати цього дослідження також надають вченим більше інформації про те, що гени Parkin і PINK1 насправді можуть діяти незалежно один від одного.

Зазначимо, що в усьому світі понад 10 мільйонів людей живуть із хворобою Паркінсона, до того ж щорічно тільки в США діагностують близько 90 000 нових випадків. Дослідники припускають, що цифри лише збільшуватимуться надалі в міру старіння населення Землі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, в якому органі зароджується хвороба.