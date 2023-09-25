Таємничі шишки над пупком: які небезпеки вони в собі несуть і чому виникають

Досить поширене явище може нести в собі серйозну небезпеку у вигляді грижі, яку не так просто виявити.

Невеликі гулі над пупком досить поширені, особливо серед немовлят і дітей старшого віку, хоча можуть формувати й у дорослих людей. Хоча частина з них може не становити великої небезпеки, іноді такі шишки можуть бути спричинені поширеним типом грижі, званим епігастральною грижею. Дипломований медичний біохімік розповіла як відрізнити нешкідливі шишки від небезпечних утворень і як з ними боротися, пише IFLScience.

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Епігастральні грижі виникають, коли частина жирової тканини проштовхується через ослаблену або неправильно сформовану ділянку черевної стінки. Як правило, вони розташовуються між пупком і грудною кісткою. Такі грижі зазвичай невеликі й можуть стати помітними тільки під час напруження живота, наприклад, під час кашлю або сміху.

Але чи є якісь симптоми, за якими можна відрізнити цю грижу від типових утворень над пупком? Холлі Лардж, фахівчиня з медичної біохімії, випускниця Університету Лестера, пояснює, що найчастіше епігастральні грижі не викликають жодних симптомів, лікарі називають їх "безсимптомними". Тому вони часто залишаються непоміченими, що робить їх досить небезпечними. Однак якщо ви відчуваєте біль у животі, то це може бути ознакою того, що жирова тканина випинається через черевну стінку. Це може статися при порушенні кровопостачання тканини.

Що ж можна зробити з цими грижами? Зазвичай існує кілька варіантів лікування залежно від ступеня тяжкості, розташування грижі, загального стану здоров'я і рівня активності, каже Лардж.

Якщо грижа не завдає вам болю, лікарі спочатку можуть просто спостерігати за нею. Вони стежитимуть за тим, як вона змінюється з часом, вимірюючи її розміри і використовуючи такі візуалізаційні тести, як УЗД або КТ.

Але коли біль стає сильним, можна вдатися до хірургічного втручання. Операція може бути запланована заздалегідь або проведена в екстреному порядку, особливо якщо грижа застрягла або защемлена. Під час операції лікарі роблять розріз у місці розташування грижі й акуратно вправляють жирову тканину, що випинається, на місце. Потім вони закривають отвір у черевній стінці або швами, або комбінацією швів і пластикової сітки.

Отже, що ж передусім спричиняє епігастральні грижі? Насправді вони доволі часто трапляються у немовлят і дітей молодшого віку, але можуть виникнути й у дорослої людини. Хоча ми не знаємо точної причини їх виникнення, існують чинники, які можуть підвищити ризик їх розвитку.

До факторів ризику розвитку будь-якої грижі можна зарахувати, наприклад, підняття важких предметів або напружену й тривалу фізичну діяльність. У дорослих основними факторами ризику розвитку епігастральних гриж є надмірна вага або перенесена вагітність. Обидва ці фактори можуть призвести до розтягування черевної стінки і з часом посилити наявні слабкі місця.

Якщо ви виявили у себе підозрілу шишку на животі, завжди варто проконсультуватися з лікарем, підсумовує Лардж.

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