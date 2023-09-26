Ключ до пошуку позаземного життя: розроблено АІ-алгоритм для виявлення прибульців із точністю 90%

У космосі було виявлено багато компонентів, необхідних для життя, наприклад амінокислоти й нуклеотиди, потрібні для створення ДНК.

Дослідники розробили систему штучного інтелекту, яка може виявляти ознаки життя з точністю до 90%. Про це повідомляє The Daily Mail.

Стверджується про "значний прогрес" у тому, що стосується пошуку позаземного життя в Сонячній системі та за її межами.

У космосі було виявлено багато компонентів, необхідних для життя, наприклад амінокислоти та нуклеотиди, потрібні для створення ДНК.

Але чи слід розглядати це як ознаку життя, сказати з визначеністю складно. Можливо, це абіотичні елементи, тобто належать до газів і хімічних речовин.

Вчені з Університету ім. Джорджа Мейсона в американському штаті Віргінія розробили модель штучного інтелекту, яка може з 90-відсотковою точністю встановити, чи належить досліджуваний зразок до біотичних або абіотичних елементів.

Для цього аналізували 134 різні зразки живих клітин, викопного палива, метеоритів і органічних сполук.

Аналіз передбачав поділ зразка на складові частини та пошук тонких відмінностей між молекулярними структурами та масами.

Провідний дослідник доктор Роберт Гейзен відзначив значний прогрес у розпізнаванні біохімічних ознак позаземного життя.

"Це відкриває шлях до використання інтелектуальних датчиків на безпілотних космічних кораблях у пошуках ознак життя", — пояснив він, додавши, що отримані результати означають, що можна буде знайти форму життя на іншій планеті, з іншої біосфери, навіть якщо вона суттєво відрізняється від земних форм життя.

Команда вважає, що їхня модель може бути використана для тестування зразків, уже зібраних марсоходом Curiosity.

Нагадаємо, що марсохід НАСА Perseverance подолав небезпечну ділянку на автопілоті та встановив рекорд.

Також повідомлялося про те, що телескоп Джеймс Вебб спростував усталене уявлення про те, як формувалися зірки.