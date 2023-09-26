Заговорили до нас крізь віки. Давньогрецькі філософи ожили завдяки ШІ (відео)

За допомогою віртуальної реальності та штучного інтелекту ми можемо зануритися в їхній світ і дізнатися про їхні захопливі досягнення та ідеї.

Equator AI створив відео, використовуючи новітні технології штучного інтелекту, щоб оживити цих великих мислителів і змусити їх розповісти свої життєві історії власними словами, пише GreekReporter.

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Подорожі в часі з АІ: давньогрецькі вчені розповідають свої історії

На відео можна почути Геродота, історика та географа з грецького міста Галікарнас, що входило до складу Перської імперії, а згодом — громадянина міста Турія в сучасній Калабрії (Італія).

Він відомий тим, що написав "Історію" — детальний опис греко-перських воєн. Геродот був першим письменником, який здійснив систематичне дослідження історичних подій. Його називають "Батьком історії" — так назвав його давньоримський оратор Цицерон.

Грецький математик Фалес, астроном, державний діяч і досократівський філософ з Мілета в Іонії, Мала Азія, розповідає нам свою історію. Багато хто, особливо Аристотель, вважав його першим філософом у грецькій традиції, а також історично визнаним першим, хто розважався і займався науковою філософією. Його часто називають батьком науки.

Гомер слідує за ним. Його вважають автором "Іліади" та "Одіссеї", двох епічних поем, які є основоположними творами давньогрецької літератури. Гомер вважається одним з найбільш шанованих і впливових авторів в історії.

Грецький державний діяч і оратор стародавніх Афін Демосфен стверджував: "Я відомий своїми полум'яними промовами і рішучою опозицією до розширення македонської влади на чолі з царем Філіпом Другим". Його промови є важливим вираженням сучасної афінської інтелектуальної доблесті і дають уявлення про політику і культуру Стародавньої Греції в 4 столітті до нашої ери.

"Я був учнем Платона, а згодом став наставником Александра Македонського", — розповідає Аристотель, представляючи себе. Його праці охоплюють широке коло питань, включаючи фізику, біологію, зоологію, метафізику, логіку, етику, естетику, поезію, драму, музику, риторику, психологію, лінгвістику, економіку, політику, метеорологію, геологію та державне управління.

Сократ, який слідує за ним, розповідає, що жив простим життям, відкидаючи матеріальні блага. "На жаль, мене засудили до смерті за свої ідеї та вчення. Але мою спадщину продовжили учні, зокрема Платон", — каже афінський філософ.

Природно, що його учень Платон наслідує його приклад. Платон заснував Академію, філософську школу, де викладав філософські доктрини, які згодом стали відомими як платонізм.

Платон був новатором письмового діалогу та діалектики у філософії. Він підняв проблеми, які згодом стали основними напрямками як теоретичної, так і практичної філософії. Його найвідоміший внесок — "Теорія форм", де він представляє розв'язання проблеми універсалій.

І, нарешті, Хрісіпп, греко-фінікійський філософ-стоїк. Він народився в Солі, Кілікія, але в молодості переїхав до Афін, де став учнем філософа-стоїка Клеанфа. Коли Клеанф помер близько 230 року до н. е., Хрісіпп став третім главою стоїчної школи.

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