Скарби в надрах Землі. Під Францією виявили найбільше родовище "палива майбутнього"

Дослідники вважають, що ця знахідка допоможе світу відмовитися від використання "брудного викопного палива", що шкодить планеті.

Геологи дослідили старий вуглевидобувний регіон у Лотарингії, розташований на південному сході Франції. Раніше цей регіон був відомий видобутком вугілля, а тепер його найбільша визначна пам'ятка — пиріг із заварним кремом. Утім, найближчим часом усе може змінитися, пише IFLScience.

Дослідники з Університету Лотарингії та Національного центру наукових досліджень Франції (CNRS) вивчила надра в цьому регіоні в надії виявити поклади метану, заховані глибоко в надрах Землі. На жаль, метану тут вчені не знайшли, але їхню увагу привернула куди більш особлива знахідка. На свій превеликий подив команда натрапила на родовище білого водню, який потенційно вважається "паливом майбутнього".

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Автори дослідження зазначають, що в регіоні міститься до 46 мільйонів тонн білого водню, що робить це родовище найбільшим у всьому світі. Якщо оцінки дослідників виявляться правильними, настільки великі запаси білого водню, який потенційно може стати вуглецево-нейтральним паливом, дасть змогу Європейському Союзу відійти від використання "брудного викопного палива".

За словами директора з досліджень CNRS і наукового співробітника Університету Лотарингії Філіпа де Донато, чим далі вони з колегами досліджували, тим вищою була концентрація. Наприклад, на глибині 1 093 метри концентрація водню становила 15%, на глибині 1 250 метрів — вона досягла 20%. Попередні розрахунки свідчать про те, що на глибині близько 3 000 метрів концентрація водню становитиме 3 000 метрів.

Зазначимо, що водень є найпоширенішим елементом у Всесвіті, хоча він нерідко існує в чистій формі, як правило, він зустрічається в поєднанні з іншими елементами, наприклад, киснем для утворення води.

Коли люди говорять про водень як про паливо, вони часто мають на увазі кольори. Білий водень — це, по суті, природний водень у його природній молекулярній формі, на відміну від "сірого водню" або "чорного водню", що виробляються за допомогою промислових процесів, які можуть відкачувати вуглець.

Білий водень є особливо привабливим для дослідників, оскільки він не потребує переробки та не продукує викидів парникових газів під час згоряння. Що фактично робить його тим самим потенційно екологічно чистим джерелом енергії. Утім, дослідникам доведеться докласти чимало зусиль, оскільки сьогодні все ще не існує чіткої стратегії використання білого водню.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили секретний інгредієнт створення рожевих алмазів на Землі.