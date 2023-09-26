Не знищує, а посилює. Популярні ліки від ковіду, можливо, сприяють його мутаціям

Провівши велике дослідження, вчені виявили підозрілий зв'язок між одним препаратом і випадками мутацій вірусу Covid-19, які почастішали з моменту його надходження на ринок.

Молнупіравір, препарат, що використовується для лікування Covid-19, може виявитися палицею з двома кінцями. Недавні дослідження показують, що, незважаючи на ефективне зниження кількості вірусу в організмі пацієнта, у нього може бути небезпечний побічний ефект, про який необхідно знати, пише The Independent.

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Препарат молнупіравір стає каталізатором змін у генетичному коді вірусу. Більшість цих змін завдають шкоди вірусу, роблячи його менш активним і знижуючи його чисельність. Це чудово, адже саме з цієї причини вчені й працювали над його створенням. Але, як показало недавнє дослідження, іноді ці змінені віруси не гинуть, а продовжують поширюватися, набуваючи нових властивостей.

До цього може послідувати вельми логічне запитання: "Чому це викликає занепокоєння? Хіба вірус не стає слабшим?". І ось тут-то все стає не настільки однозначним. Ці змінені віруси відрізняються один від одного, і в деяких випадках вони все ще можуть поширюватися серед інших людей. Ба більше, будь-яка потенційна мутація може запустити ланцюг інших мутацій, які в остаточному підсумку потенційно призведуть до появи підвищення летальності та заразності у мутованого штаму.

Дослідження показало, що деякі мутації вірусів, виявлені в глобальних базах даних, відбуваються не так, як зазвичай. Ці незвичайні мутації були виявлені в основному у людей, які приймали мольнупіравір. Ще більш підозрілим, за словами авторів, є той факт, що кількість цих мутацій, мабуть, збільшилася приблизно в той самий час, коли у 2022 р. було введено мольнупіравір.

Раян Хіснер, студент Кейптаунського університету, зазначив, що цей препарат створює версію вірусу, яка здатна не тільки розмножуватися, а й поширюватися, збільшуючи шанс спалаху нової епідемії, а зрештою і пандемії. На його думку, на це слід було звернути пильнішу увагу під час клінічних випробувань препарату. Це як знак застереження, що попереджає нас про довгострокові наслідки застосування подібних препаратів і важливість більш ретельних клінічних випробувань.

Хоча побоювання з приводу того, що молнупіравір може прискорити створення нових різновидів вірусу, висловлювали й раніше, поки що у вчених немає переконливих доказів цього.

Доктор Тео Сандерсон з Інституту Френсіса Кріка наголосив, що, хоча зміни генетичного коду вірусу можуть бути корисними, наприклад, роблячи його слабкішим, вони також можуть зробити вірус ефективнішим у багатьох аспектах. Не всі зміни внаслідок мутацій хороші для людства.

Інший експерт, Крістофер Руїс із Кембриджського університету, зазначив, що молнупіравір — лише один із багатьох препаратів, які використовують для боротьби з Covid-19. Його стратегія полягає в тому, щоб приголомшити вірус такою кількістю мутацій, щоб він не зміг вижити. Але, схоже, не всі мутовані віруси вдається побороти таким методом.

Дослідження, в якому взяли участь кілька провідних інститутів, також показало, що у літніх людей, які зазвичай схильні до більшого ризику, під час лікування противірусними препаратами ці мутації спостерігаються частіше.

Важливо також пам'ятати, що молнупіравір часто використовується для лікування хронічних Covid-інфекцій, які самі по собі можуть викликати зміни у вірусі. Таким чином, не тільки препарат може викликати ці мутації.

Насамкінець автори зазначили, що, хоча мольнупіравір має свої переваги в боротьбі з Covid-19, необхідно враховувати й потенційні ризики. Як і у випадку з будь-яким іншим лікуванням, необхідно зважувати всі "за" і "проти". Це дослідження слугує нагадуванням вченим і медичним працівникам про необхідність бути пильними, особливо під час розроблення нових методів лікування. Зрештою, наша кінцева мета — перемогти вірус, а не давати йому нові переваги, які, зрештою, можуть перемогти нас.

Раніше Фокус писав про те, чи загрожує новий штам коронавірусу Пірола черговою пандемією. Пандемія Covid-19 завершилася вже давно, але вірус, що мутує знову і знову, досі не послаблює свою присутність, вкотре явивши на світ потенційно небезпечний варіант.

Також Фокус писав про те, що постковідний синдром може зовсім не бути пов'язаний з коронавірусом. Дослідники кажуть, що "довгий" ковід може бути викликаний зовсім іншим вірусом.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.