Запорука бадьорості та продуктивності: вчені розкрили способи домогтися ідеального сну

За часів, коли регулярне недосипання, що є причиною багатьох хвороб і низької продуктивності, стало нормою, вчені вирішили поділитися способами поліпшити якість нічного відпочинку.

Багато хто з нас хоча б раз прокидався від пронизливого дзвінка будильника і почувався не в своїй тарілці до кінця дня. Для когось це і зовсім є щоденним ритуалом пробудження. Виявляється, те, як вас розбудили, може впливати на ваш настрій і заряд сил протягом дня. Але не все так погано — є способи зробити ранкове пробудження приємнішим, пише Medical News.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Як правило, ми не любимо звуки будильника. Вони переривають наш мрійливий безтурботний стан і повертають нас до реальності. Але справа не тільки в тому, що нас переривають, а й у тому, як це переривання відчувається. Дослідження, проведені Національним інститутом промислової охорони здоров'я Японії, показують, що деякі звуки будильника можуть бути важкими для нашого організму. Саме так, наслідки можуть проявлятися навіть на біологічному рівні. Різкі та гучні сигнали тривоги можуть підвищувати кров'яний тиск і частоту серцевих скорочень. Це схоже на мінівикид адреналіну, причому не найкращого.

Річ у тім, що під час сну наш організм проходить кілька стадій — від легкого сну до глибокого відновлювального сну і фази сновидінь. Ці цикли повторюються кілька разів протягом ночі. Якщо прокинутися під час глибокого сну, це може порушити роботу мозку, що призведе до відчуття, званого ранковою сонливістю.

На підтвердження цього було проведено дослідження, згідно з яким пробудження від глибокого сну може тимчасово вплинути на наші когнітивні здібності, наприклад, на короткочасну пам'ять. Згодом постійне недосипання може навіть призвести до довгострокових проблем зі здоров'ям.

Також варто пам'ятати, що не всі звуки однакові. Різкий шум вранці може запустити стресову реакцію організму. Навпаки, м'який і заспокійливий звук може допомогти нам прийти до тями. Подумайте про різницю між тим, коли вас легенько підштовхують до пробудження, і тим, коли вас трясуть — перше відчуття набагато приємніше.

Відмова від будильника може здатися складною, але є й більш здорові способи зустріти ранок. Ось кілька пропозицій учених:

Упорядкуйте час сну. Прагніть до сталості. Встановіть регулярний час відходу до сну і пробудження. Згодом організм пристосується, і, можливо, вам навіть не знадобиться будильник.

Рання пташка отримує черв'ячка. Якщо ви лягаєте спати раніше, то, звичайно, і прокидатися будете раніше, що дасть більше часу для того, щоб зарядитися енергією і бути готовими до продуктивного дня.

Обирайте заспокійливі звуки. Якщо будильник все ж таки необхідний, обирайте м'який звук або навіть звичайну, не надто агресивну вібрацію.

Використовуйте природні сигнали пробудження. Вставати з півнями — не простий вислів. Спробуйте використовувати сонячне світло або звуки природи для поступового пробудження.

Обмежуйте денну дрімоту. Денний сон може бути дуже корисним, але не допускайте його до 16:00, щоб не порушити нічний сон.

Проявляйте фізичну активність. Регулярні фізичні вправи допомагають швидше засинати та насолоджуватися глибшим і здоровішим сном.

Слідкуйте за тим, що ви вживаєте. Уникайте алкоголю, кофеїну та важкої їжі перед сном.

Підбиваючи підсумок, можна сказати, що, хоча дослідження показують, що звуки будильника можуть впливати на наш настрій і здоров'я, ми самі можемо вибирати, як починати свій день. Внесення деяких змін дасть нам змогу прокидатися свіжими і готовими до майбутнього дня.

Раніше Фокус писав про те, чи справді кава заряджає нас енергією вранці. Дослідники попереджають, що ми, можливо, бажаємо від цього напою більше, ніж він міг би нам дати.

Також Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.