Будуть потрібні мільйони бліх. Учені знайшли новий ефективний спосіб фільтрації стічних вод

Дослідники зазначають, що він вельми простий у реалізації, не потребуватиме великих витрат і вельми екологічний.

Очисні споруди, на жаль, не здатні очистити промислові стічні води від усіх стійких хімічних забруднювачів. У результаті в наші річки, струмки та іригаційні системи часто потрапляють різноманітні пестициди, промислові хімікати та ліки, які суттєво шкодять екосистемам і забруднюють нашу воду та їжу, пише The Guardian.

При цьому багато з уже наявних варіантів фільтрації води дуже дорогі, та містять багато вуглецю і навіть здатні забруднювати самі себе. У результаті вчені з Університету Бірмінгема зосередилися на пошуках природного фільтра, який є екологічно чистим, дешевим і легко масштабованим.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами співавтора дослідження, професора машинобудування Карла Дірна, вони з колегами звернулися до водяних бліх — представників роду Daphnia, які насправді не є блохами. Цей рід налічує близько 450 видів крихітних ракоподібних, які фільтрують корм, заковтуючи дрібні частинки детриту, водоростей або бактерій. У результаті вчені виявили, що морські блохи, по суті, можуть стати біоеквівалентом пилососа для очищення стічних вод.

За словами іншої співавторки дослідження, професорки довкілля Луїзи Орсіні, вони з колегами були вельми натхнені, коли зрозуміли, що морські блохи насправді здатні поглинати хімічні речовини. Під час дослідження вчені відібрали чотири види морських бліх, які споживають деякі із забруднювальних речовин, найнебезпечніших, на думку фахівців громадської охорони здоров'я:

фармацевтична сполука диклофенак;

пестицид атразин;

важкий метал миш'як;

промисловий хімікат ПФОС.

Щоб зрозуміти, яким видам морських бліх надається найбільша перевага, Орсіні з колегами "воскресили" кілька сплячих ембріонів, що застрягли у відкладеннях на дні річок. Зазначимо, що ці ембріони укладені у футляр, що знаходиться на дні озер, де вони чекають найбільш відповідних умов — можуть пройти століття, перш ніж ембріони "воскреснуть".

Команда відібрала ембріони тих часів, коли ці забруднювачі були найпоширенішими або взагалі відсутніми, відбираючи штами з 1900, 1960, 1980 і 2015 років. Після цього в лабораторії вчені виростили популяцію бліх шляхом клонування, а після перевірили їхній генетичний склад і навички виживання. Потім дослідники перевірили здатність морських бліх очищати воду — спочатку експерименти були проведені в акваріумі, потім у 100 літрах води, а тепер використовуються у справжній очисній установці з більш ніж 2 000 літрами води. На наступному етапі морських бліх планують помістити в резервуар із 21 мільйоном літрів води.

Результати дослідження свідчать про те, що в лабораторії морські блохи поглинули:

90% диклофенаку;

60% миш'яку;

59% атразину;

50% ПФОС.

До слова, на відкритому повітрі, в умовах аналогічних очисним спорудам морські блохи продемонстрували той самий результат. Автори дослідження вважають, що блохи є вельми перспективним рішенням для очищення стічних вод, оскільки вони здатні самостійно підтримувати популяцію шляхом клонування і саморегулювання залежно від доступних поживних речовин.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи безпечно пити дощову воду.