Як Сатурн отримав свої кільця: моделювання показало, що постраждали одразу два місяці (відео)

Отримані результати показали, що кільця Сатурна являють собою майже чистий лід, а з часів їхнього утворення накопичили дуже мало забруднень. Найімовірніше, вони формувалися в останній період виникнення Сонячної системи.

Кільця Сатурна змушують астрономів замислитися відтоді, як цю планету вперше побачили в об'єктиві телескопа. Тепер група дослідників припускає, що вони близькі до розгадки походження таємничих кілець. Про це повідомляє The Daily Mail.

Нові дослідження, в яких використовувалося комп'ютерне моделювання, вказують на те, що кільця Сатурна могли утворитися під час зіткнення двох крижаних місяців кілька сотень мільйонів років тому.

І це могло б допомогти пояснити, чому кільця здаються набагато "молодшими", ніж сама планета.

Новітні високоякісні вимірювання Сатурна були зроблені космічним кораблем Cassini. Він 13 років вивчав планету та її системи після виходу на орбіту Сатурна 2004 року.

Моделювання проводилося з роздільною здатністю, що більш ніж у 100 разів перевищує попередні дослідження

Ці дані порівняно точні, оскільки космічний апарат перебував між кільцями Сатурна і самою планетою.

Було встановлено, що кільця являють собою майже чистий лід, а з часів їх утворення накопичилося дуже мало пилових забруднень. Це вказує на те, що кільця з'явилися в останній період виникнення Сонячної системи.

Вчені з НАСА та університетів Дарема і Глазго змоделювали, який вигляд могли мати різні зіткнення між колишніми супутниками.

"Ми перевірили гіпотезу про порівняно недавню появу кілець Сатурна. Виявили, що через вплив крижаних місяців поруч із Сатурном може з'явитися достатньо матеріалу", — зазначив Вінсент Еке з Університету Дарема.

За його словами, за такого сценарію природним чином утворюються кільця з високим вмістом льоду. Пояснюється це тим, що коли супутники-прабатьки стикаються один з одним, порода в ядрах тіл, що стикаються, розсіюється не настільки широко.

Кільця Сатурна сьогодні розташовані близько до планети в межі Роша — найдальшої орбіти, де гравітаційна сила планети досить вагома, щоб зруйнувати більші тіла.

Моделювання зіткнення супутників Сатурна

Матеріал, що обертається далі, може злипатися й утворювати супутники.

Дослідницька група змоделювала приблизно 200 різних версій зіткнення. У підсумку з'ясувалося, що широкий спектр сценаріїв зіткнень міг призвести до розсіювання потрібної кількості льоду в границях межі Роша.

В інших елементах системи склад змішаний — лід і каміння. І за допомогою альтернативних гіпотез не вдалося пояснити, чому в кільцях Сатурна майже немає каміння.

Планета Сатурн: опис та особливості

Планета Сатурн вважається малоймовірним місцем для появи живих істот. Але це не стосується деяких з його численних супутників. На Енцеладі й Титані є внутрішні океани, в яких, можливо, підтримується життя.

Відстань від Сонця: 1434 млрд км;

Орбітальний період: 29 років;

Площа поверхні: 42,7 млрд кв. км;

Радіус: 58 232 км;

Маса: 5,6846 х 1026 кг, це близько 95 мас Землі;

Скільки триває доба на Сатурні: 10 год 42 м;

Супутники: 82 з офіційними позначеннями; незліченна безліч додаткових місяців.

Нагадаємо, що телескоп Вебб показав, як змінюються пори року на Сатурні.

Також повідомлялося, що виявлено рідкісну галактику із загадковою особливістю, майже як у Сатурна.