Вода здатна вбивати. Що таке водна інтоксикація і чим вона небезпечна

Учені розповіли, чому споживання занадто великої кількості питної води може призвести до отруєння, а часом навіть смерті.

Минулого тижня увагу громадськості привернуло інтерв'ю зірки "Вартових Галактики" Кріса Пратта, в якому він стверджує, що частиною його тренувань з фітнесу було щоденне споживання неймовірної кількості води на день — по суті, він випивав склянку води на кожен фунт своєї ваги, пише IFLScience.

Ця заява викликала резонанс у суспільстві й змусила медиків з усього світу вкотре нагадати про те, що споживання великої кількості води може обернутися інтоксикацією, а в найважчих випадках навіть смертю.

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За словами доктора медичних наук, медичного токсиколога і лікаря невідкладної допомоги Раяна Маріно, водна інтоксикація або водне отруєння — деколи смертельний результат споживання надто великої кількості води за надто короткий період часу без поповнення електролітів і мінералів, зокрема, натрію, кальцію і калію, необхідних нашому організму для нормального функціонування. Крім того, водна інтоксикація може бути спричинена захворюваннями печінки та нирок, унаслідок яких в організмі людини затримується вода.

Наприклад, відомий випадок, коли 64-річна жінка ввечері компульсивно випила 30-40 склянок води. У результаті лікарі не змогли допомогти пацієнтці та вона померла внаслідок розвитку гострої дилюційної гіпонатріємії (низький вміст натрію), яка спричиняє неврологічні симптоми через рух води в клітини мозку у відповідь на падіння позаклітинної осмоляльності.

Річ у тім, що коли вода потрапляє в клітини головного мозку, вони набухають, спричиняючи симптоми інтоксикації, зокрема:

сплутаність свідомості;

дезорієнтація;

нудота;

блювання.

Без надання своєчасного лікування це може призвести до марення, судом, а часом і смерті. Зазначимо, що отруєння водою насправді зустрічається надзвичайно рідко, а смертельна водна інтоксикація ще рідше. Однак медики наполягають, що людині необхідно споживати звичайну кількість води, а не по склянці на кожен фунт своєї ваги.

Науковці також зазначають, що водна інтоксикація, як правило, зустрічається у людей, які споживають велику кількість алкоголю, а також під час тривалих фізичних вправ, відчуття сильної спраги, а також на змаганнях з пиття води.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали ідеальну кількість води, необхідну людині на день.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.