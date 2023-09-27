Зберегти красу і сповільнити старіння: названо простий і дієвий спосіб

Дослідники вважають, що дотримуючись цього простого правила щодня, ви не тільки зумієте зберегти свою природну привабливість, а й сповільните старіння на клітинному рівні.

Не секрет, що сон життєво необхідний людині для нормального функціонування організму і роботи мозку. У більш ранніх дослідженнях вчені також виявили, що регулярний сон необхідний людині, щоб зберегти красу, проте нове дослідження знайшло ще один бонус, який дає хороший нічний сон, пише Daily Mail.

Американські дослідники, які відстежують режим сну понад 6 000 осіб, стверджують, що люди, які дотримуються постійного режиму сну, — біологічно молодші. Тепер учені вважають, що за допомогою сну ми не тільки поповнюємо сили організму, він також чинить на нас антивікову дію.

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При цьому недотримання режиму і тривалості сну були пов'язані з погіршенням здоров'я і ризиком більш ранньої смерті. У результаті команда припустила, що збої у внутрішньому годиннику організму можуть прискорити старіння клітин і призвести до виникнення вікових захворювань.

Під час дослідження команда з Університету Огасти в Джорджії вивчила дані про сон трохи більше ніж 6 000 осіб із середнім віком 50 років. Дані були зібрані в рамках Національного дослідження здоров'я і харчування США. Під час дослідження реципієнти носили трекер сну протягом 4-7 днів, який збирав дані про тривалість, варіативність і регулярність сну. Крім того, трекер надавав дані про надолужувальний сон і соціальну зміну часових поясів.

Вчені також розрахували біологічний вік учасників дослідження, використовуючи аналіз зразків крові учасників на наявність ознак захворювань печінки, нирок і діабету, а також високого кров'яного тиску і рівня холестерину. Крім того, команда попросила добровольців відповісти на запитання, пов'язані з їхнім здоров'ям, вагою, вживанням алкоголю, наявністю шкідливих звичок і активності.

Результати дослідження свідчать про те, що близько 65% учасників спали від 7 до 9 годин на добу, 16% — менше ніж 7 годин на добу, а 19% — понад 9 годин на добу. У середньому час сну реципієнтів змінювався на 60 хвилин щоночі, а у вихідні вони спали в середньому на 78 хвилин більше. Результати показують, що середня точка сну змінювалася в середньому на 42 хвилини щоночі та на 66 хвилин у вихідні.

Вчені зіставили дані про сон і біологічний вік реципієнтів і виявили, що ті, хто мав найбільші відмінності в часі відходу до сну і тривалості сну впродовж тижня порівняно з вихідними, мали найвищий біологічний вік. При цьому люди з найменш жорстким графіком сну мали біологічний вік у середньому на 9 місяців старший, ніж ті, що дотримувався графіка.

Автори дослідження вважають, що порушуючи внутрішній годинник організму, ми, ймовірно, порушуємо роботу "основного механізму", що відповідає за біологічне старіння. Водночас науковці наголошують, що будуть потрібні додаткові дослідження, щоб розібратися з тим, як саме сон впливає на наш внутрішній годинник, а отже і швидкість старіння організму.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.