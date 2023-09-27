"Креветка-стоматолог" чистила зуби трісці та інші найкращі знімки диких тварин 2023 року (фото)

За словами автора знімка Такаюкі Торіумі, кілька років тому він натрапив на тріску, яка чистила зуби за допомогою креветок на японському острові.

Незвичайне зображення червономордої тріски, яка насолоджувалася гігієною ротової порожнини завдяки креветці, стало одним із переможців престижного фотоконкурсу. Фото під назвою "Дантист", яке зробив Такаюкі Торіумі у водах південного японського острова, посіло перше місце на Міжнародній премії в галузі фотографії цього року, повідомляє The Sun.

За словами автора знімка, кілька років тому він натрапив на тріску, яка чистила зуби за допомогою креветок на японському острові.

"Я закарбував цю чудову сцену так, ніби її оглядав лікар", — сказав фотограф.

Леопарди на полюванні

Другу премію отримав Мартін Грегус за знімок білого ведмедя, що спить у віддаленому регіоні Канади.

Сплячий білий ведмідь

Ще одним найкращим кадром назвали двох леопардів, які накинулися на обід, і кадр, на якому ковбой ухиляється від рогів бика.

Ковбой уникає зіткнення з биком

Нагадаємо, що журнал Oceanographic Magazine відібрав найкращі знімки океанічних тварин 2023 року. Серед інших учасників була лимонна акула, ламантини й кити.

Також повідомлялося, про мавпу з "серцем, що кровоточить" і червонооку жабу. Премію журналу About Photo Awards 2023 вручали 25 фотографам з 11 країн. Головний приз дістався фотографу Томасу Віджаяну з Індії.