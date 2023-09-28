На контейнері зі зразками астероїда Бенну виявили таємничий чорний пил (фото, відео)

Залишки ґрунту, виявлені на складальному пристрої Touch and Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM), імовірно, потрапили туди через складнощі, що виникли під час збору, які зрештою вдалося усунути.

НАСА було змушене зупинити роботу над зразками астероїдів, які космічний апарат зібрав на астероїді Бенну і доставив на Землю цього тижня. Усе через те, що всередині капсули помітили загадковий чорний пил. Про це повідомляє The Daily Mail.

Зразки було зібрано з поверхні Бенну 2020 року під час місії OSIRIS-REx, минулої неділі капсула з ґрунтом приземлилася в пустелі Юти.

Капсула з ґрунтом Бенну

Вчені зламали контейнер, у ньому було близько 227 грамів ґрунту, і, до всього іншого, невідома речовина.

Представники НАСА заявили, що пил буде піддано швидкому аналізу, щоб визначити, чи дійсно це матеріал астероїда Бенну.

Основна частина зразків усе ще зберігається в контейнері, його обережно відкриють найближчими тижнями, повідомили в НАСА.

Залишки ґрунту, виявлені на складальному пристрої Touch and Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM), імовірно, потрапили туди через складнощі, що виникли під час збору, які зрештою вдалося усунути.

Капсула з ґрунтом Бенну

Головний дослідник OSIRIS-REx Данте Лауретта зробив зображення контейнера зі зразками.

Місія OSIRIS-REx: політ на астероїд Бенну

У 2016 році космічний апарат Osiris-Rex вирушив у політ у рамках місії вартістю 1 млрд доларів.

Два роки потому він досяг Бенну і 2020 року зібрав уламки невеликого круглого космічного каменю за допомогою довгого пилососа.

На зворотному шляху на Землю космічний корабель подолав понад 6 млрд км.

Капсула увійшла в атмосферу на швидкості 44 498 км/год після того, як відокремилася від космічного корабля.

Було вкрай важливо, щоб до зразка не додалися домішки елементів із Землі. Парашут уповільнив вільне падіння до 17 км/год.

Дані, зібрані під час місії OSIRIS-REx, також допоможуть вченим зробити точніші висновки щодо астероїдів, які можуть зіткнутися із Землею.

Нагадаємо, що вчені розповіли, що буде з ґрунтом, зібраним на астероїді Бенну.

Також повідомлялося про прорив на Великому адронному колайдері: під час експерименту вперше виявили нейтрино.