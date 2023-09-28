Антиматерія реагує на гравітацію: історичний експеримент ЦЕРН підтвердив здогадку Ейнштейна (відео)

Майже через тридцять років після того, як антиводень уперше створили в лабораторії, новий експеримент підтвердив, що всі маси однаково реагують на гравітацію.

У середу, 27 вересня, міжнародна група фізиків повідомила про важливе відкриття, що стосується невловимої форми матерії, відомої як антиматерія. Судячи з усього, як і звичайна матерія, антиматерія також схильна до гравітації. Про це повідомляє пресслужба європейської організації з ядерних досліджень ЦЕРН.

Ісаака Ньютона на його історичне відкриття надихнуло спостереження за падінням яблук з дерева. Дослідники ЦЕРН, зі свого боку, вирішили вивчити "антияблука", зроблені з антиматерії. І на практиці з'ясувати, чи падали б вони, так само як і звичайні, якби існували.

Підсумки експерименту в межах проєкту ALPHA, який проводили на фабриці антиматерії ЦЕНР (Antimatter Factory), опубліковано у статті журналу Nature.

"У фізиці не можна бути ні в чому впевненим, поки ви цього не побачите. — пояснив прессекретар проєкту ALPHA Джефрі Хенгст. — Це перший безпосередній експеримент для спостереження за гравітаційним ефектом руху антиматерії. Це віха в історії її вивчення".

"У фізиці не можна бути ні в чому впевненим, поки ви цього не побачите"

Це перше в історії безпосереднє спостереження в умовах вільного падіння, за якого атоми складаються з антипротонів замість протонів і антиелектронів. Антипротони в основному негативно заряджені (протони позитивні у звичайних атомах матерії), а позитрони — позитивно заряджені електрони (електрони у звичайній матерії негативні). Хоч би яким дивним це здавалося.

Дослідження довело, що атомний антиводень (складається з одного антипротона в центрі та позитивно зарядженого позитрона, що обертається навколо нього), тягнеться донизу, а не вгору, як можна було б очікувати від форми матерії — "протилежності" звичайної матерії, на яку також діє сила тяжіння.

Майже через тридцять років після того, як антиводень було вперше створено в лабораторії, новий науковий тріумф став черговим підтвердженням гіпотези, згідно з якою всі маси, незалежно від відмінностей у їхній внутрішній структурі, однаково реагують на гравітацію.

Джонатан Вюртеле — професор фізики Каліфорнійського університету в Берклі першим запропонував експеримент, проведений понад десять років тому.

За його словами, результат анітрохи не дивний. Якщо запитати інших фізиків у Берклі, пояснив він, вони всі дадуть відповідь: "Така реальність".

"Однак більшість із них також скажуть, що експеримент був необхідний, тому що ніколи не можна бути впевненим", — пояснив він.

Нагадаємо, що вчені знайшли темну матерію в несподіваному місці. Загадкова матерія може накопичуватися в ядрах мертвих зірок.

Також повідомлялося про те, що таке антиматерія і як з її допомогою можна прискорити польоти в космосі.